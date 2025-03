«Veo que Los Angeles'2028 está todavía lejos, mejor ir año a año»

Tras las luces y sombras del anterior periodo olímpico, porque fue quien consiguió la plaza de C-1 para la selección española pero finalmente no ... acudió a los Juegos Olímpicos de París, Klara Olazabal ha reseteado y mira al horizonte de Los Angeles'2028.

– Estamos en 2025, ¿mira ya a 2028?

– Por ahora lo veo lejos. Sobre todo porque estuve mucho tiempo con París'2024 en mente y fue una experiencia bastante dura, porque estuve muy lejos del nivel que me habría gustado y fueron unos meses bastante complicados, mezclados también con una lesión de hombro. Ahora mi cabeza no está pensando mucho en 2028, pero sí en cómo poder encontrar un enfoque que me permita mejorar, elevar mi nivel en el agua y poder dar un salto a nivel competitivo. Y sobre todo, algo que ya he conseguido, que he vuelto a disfrutar en el agua, y con eso estoy muy satisfecha. Quiero ver cómo puedo reinvetarme de cara a este ciclo olímpico.

– Entonces, ¿año a año?

– Sí, mejor. La verdad es que los Juegos Olímpicos de Los Angeles quedan lejos y es mejor ir planificando de temporada en temporada. Cada vez que han acabado los anteriores Juegos, me ponía a tope a pensar en los siguientes, también porque era más joven. Pero creo que esta vez quiero ir como mucho más presente y creo que me ayudará también a sacar una mejor versión.

– ¿Qué pinta tiene el año 2025?

– Es una temporada muy interesante porque tenemos el Campeonato de Europa en París, donde se hicieron los Juegos, y el Campeonato del Mundo al final de verano será en Australia. Son unos retos muy bonitos. En cuanto a la Copa del Mundo, la primera y la segunda son prácticamente casa ya que son en Pau y en La Seu d'Urgell.

– Antes de todo, hay que entrar en el equipo nacional, ¿verdad?

– Eso es, primero hay que pasar el peaje, hay que pasar esas pruebas de selección que este año se alargan un poco más. El periodo hasta saber el equipo será un poco más largo, será a mediados o finales de abril.

– Las competiciones importantes son en verano o cerca del mismo pero antes hay que entrenar. Estuvo concentrada tres semanas en la isla de Reunión, eso suena a paraíso...

– La verdad es que sí, paradisíaco es la palabra. Sobre todo para nosotros, porque dentro de la preparación de invierno es un lugar que nos ofrece condiciones óptimas de entrenamiento: Buenas temperaturas y un canal que nos permite poder hacer un trabajo mucho más específico, en condiciones parecidas a las que nos encontraremos luego en las competiciones en verano.

– ¿Cómo fue el viaje?

– Tuve que ir por mi cuenta porque este año, tras los Juegos Olímpicos, ha cambiado un poco el sistema de selección y no pude ir con el equipo a Australia. Entonces tuve que modificar un poco la planificación, pero siendo fiel a lo que creo que es lo mejor para mi preparación y trabajando de manera un poco más autónoma.

– ¿Es un sacrificio?

– Sabes que son tres semanas muy buenas de entrenamiento. por eso tienes que ir tomando pequeñas decisiones. Tengo la suerte de que en el día a día sí que cuento con el apoyo de la Federación Española y de Basque Team, pero es verdad que hay algunas actividades que sí que hay que valorar si realmente crees que son lo mejor para tu preparación. En este caso, yo lo veía así. Además, este año para las pruebas de selección, también las pruebas internacionales que haya de aquí a abril son importantes para la puntuación. Entonces veía muy interesante tener una oportunidad previa al calendario nacional, el escaparme allí y poder sumar algunos puntos antes del calendario nacional.

– ¿Cómo es esa puntuación?

– Hasta ahora las pruebas de selección se ceñían a dos competiciones, pero en este nuevo ciclo olímpico se aplica un sistema en el que cuentan más competiciones. Contando todas esas puntuaciones se hará un ranking y, como siempre, las tres primeras personas de ese ranking se clasificarán para el equipo que hará las Copas del Mundo, el Europeo y el Mundial

– ¿Qué tal le fue? ¿Se trajo buenos puntos de Reunión?

– En slalom estuve remando a muy buen nivel, pero la final no conseguí concretar del todo. Esos puntos son bastante mejorables. Pero en cross conseguí ganar la prueba y la verdad es que eso me ha dado puntos interesantes y sobre todo muy buenas sensaciones en el agua, que es con lo que más me quedo en general.

– Aparte de piragüismo, ¿pudo conocer la isla?

– Hacer tres sesiones al día, ya sea en aguas o en gimnasio, quita muchas horas del día y también genera una fatiga muy importante, pero sí que pudimos hacer un par de rutas por la montaña, que para eso es un paraíso y escaparnos algún día a la playa también.