El Roca derrotó al Elgoibar a domicilio y ya es líder de la División de Honor

I. M. IRUN. Martes, 14 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

El Real Unión B cosechó su cuarta victoria consecutiva en Elgoibar, tres puntos con los que suma doce y que lo han puesto al frente de la clasificación en solitario, aunque la mitad superior de la tabla está en un pañuelo de tres puntos de diferencia.

En Elgoibar, Beñat Palenzuela abrió el marcador en el primer tiempo y Gorka Zubiagirre, que anotó en propia puerta nada más arrancar el segundo tiempo, fue quien puso el 1-2 definitivo en el 73. A los pupilos de Alberto les tocó remangarse para defender con uñas y dientes el resultado durante los últimos 20 minutos, algo más, de tiempo reglamentario más prolongación.

Jugaron titulares Odei Rodríguez; Arrikarte, Fer, Boulmot, Pinillos; Elizetxea, Mancisidor, Señorans; Seara, Palenzuela y Zubiagirre. También salieron Unsain, Diop, Corvo, Zabalo y Legorburu.