Ekologistak Martxan reclama la documentación sobre el Corredor Verde de Vía Irun

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:08

Ekologistak Martxan solicitó en la reunión del Consejo Asesor de Planeamiento el acceso «al proyecto y resto de documentos encargados por el Ayuntamiento relativos al corredor verde Ventas-Ficoba».

El grupo ecologista señaló que «es muy importante que las asociaciones de vecinos de Ventas, Belaskoenea, Lápice y Centro conozcan también los estudios realizados para que podamos saber todos cuáles los planes muncipales para llevar a cabo una idea que tuvo un gran apoyo en los procesos participativos relacionados con la modificación de plenamiento de Vía Irun».

Ecologistak Martxan, «como proponentes del proyecto, creemos que las asociaciones y la ciudadanía tenemos derecho a conocer los pasos dados para poder seguir avanzando junto con las insttuciones concernidas: Ayuntamiento, Gobierno Vasco y Estado Español».