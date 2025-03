Se aprieta la lucha por el podio

Ganar en Cangas de Morrazo fue todo los complicado que se preveía. Tanto, como que el Bidasoa Irun perdía 25-22 a falta de ... doce minutos, pero entonces sacó su mejor versión y, con un parcial de 3-9, se puso 28-31 a 70 segundos del final. No tuvo tiempo el equipo local de remontar, solo de maquillar el resultado, que al final fue 30-31.

Volvió Jakub Skrzyniarz a una convocatoria tras recuperarse de su operación de corazón, tuvo descanso Leo Maciel y el protagonista fue el juvenil David Faílde, con quince intervenciones y dos penalties parados con 28-30 y en inferioridad numérica.

Clasificación

EQUIPO PT J G E P

ê 1 Barça 44 22 22 0 0

ê 2 Granollers 32 22 15 2 5

3. Bidasoa Irun 29 22 13 3 6

4 Torrelavega 29 22 12 5 5

5 Atl. Valladolid 28 22 12 4 6

6 Ademar León 27 22 11 5 6

7 Logroño 24 22 11 2 9

8 Cuenca 21 22 9 3 10

9 Nava 20 22 8 4 10

10 Villa de Aranda 18 22 8 2 12

11 Cangas Morrazo 16 22 7 2 13

12 Guadalajara 14 22 6 2 14

13 Anaitasuna 14 22 6 2 14

14 Puente Genil 14 22 6 2 14

q15 Benidorm 12 22 4 4 14

q16 Huesca 9 22 4 1 16

Curiosamente, el gallego tiene mejor porcentaje de paradas (33,87%, 21/62) que Leo Maciel (29,48%, 171/580) y Jakub Skrzyniarz (28,40%, 73/257). Y cinco penaltis parados de doce lanzamientos, 42%.

Tras el encuentro, Alex Mozas remarcó que «en la Liga Asobal pocos partidos se rompen y sabíamos que esto podía pasar, porque es una de las pistas más difíciles de la liga. Aunque estés tres-cuatro goles arriba –y lo estuvo el Bidasoa Irun en el 10-14 y, por última vez, en el 17-20–, sabes que el Cangas va a volver. Así fue, pero conseguimos darle la vuelta».

Para el madrileño, la clave del partido fue «el acierto en los minutos finales. Cangas cuando se puso por delante perdió un par o tres de balones que nos permitieron correr y meter algún gol fácil». Otro factor determinante fue que «al final volvimos a defender, después de que en el segundo tiempo habíamos estado peor en defensa».

Se mostraba «satisfecho por los dos puntos. Por el juego, no tanto. En la primera parte estuvimos bien, recibimos solo once goles, pero en la segunda no encontramos el ritmo defensivo». Aclaró que «no estoy preocupado por el juego, pero satisfecho tampoco».

Sumaron todos los de arriba

De los siete primeros, ganaron todos o, en el caso del Torrelavega-Ademar, empataron, y la pelea por el subcampeonato y el podio se está poniendo cada vez más interesante.

En esta segunda vuelta los equipos que, aparte del Barça, más puntos han sumado son Granollers y Atlético Valladolid, doce de catorce posibles. El equipo pucelano perdió en el reestreno con el Cangas y lleva seis victorias seguidas. Es, además, el único verdugo del Granollers. Estos dos conjuntos son los únicos de la parte alta que no han jugado todavía contra el Barça y el vallesano lo hará este viernes en la ciudad condal.

Ademar (nueve puntos después de Navidades), Bidasoa Irun (ocho) y Torrelavega (seis) son los equipos que completan la zona noble y sí han jugado contra el Barça. Al estar a cinco puntos, no parece que vaya a poder meterse en la lucha por el podio el Logroño, a pesar de que ha sumado once de catorce puntos en la segunda vuelta, aunque debe medirse al Barça.

En las siete últimas jornadas quedan enfrentamientos directos como Bidasoa Irun-Granollers, Atlético Valladolid-Bidasoa Irun, Granollers-Ademar León, Torrelavega-Granollers, Atlético Valladolid-Torrelavega y Ademar León-Atlético Valladolid. Contra el Logroño tendrán que jugar Bidasoa, Valladolid y Ademar.