Hondarribia

Los jardineros subcontratados vuelven a la huelga y realizarán concentraciones

I. A.

HONDARRIBIA.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:50

Los ocho jardineros subcontratados por el Ayuntamiento iniciarton ayer una huelga indefinida y realizarán concentraciones frente al Ayuntamiento los días 17, 20, 21, 22 y 23 de octubre, a las 11.00, así como una caravana de coches por la ciudad el día 24.

La negativa de la nueva empresa subcontrata U.T.E Hondarribia Lorezaintza para aplicar el convenio ha motivado a los trabajadores a convocar la huelga. Desde ELA recuerdan cómo en agosto de 2023, «tras meses de huelga, la plantilla consiguió acordar un acuerdo de fin de huelga que posteriormente, julio del 2024, se plasmó en un convenio colectivo que está registrado y publicado hace ya más de un año».

A pesar de que las condiciones «se plasmaron en los pliegos que el Ayuntamiento publicó para la nueva adjudicación que fue otorgada a la empresa U.T.E Hondarribia Lorezaintza, dicha empresa se niega a aplicar el convenio».

Por ello, «ante esta situación insostenible, los jardineros han decidido ejercer su derecho a la huelga para exigir el cumplimiento efectivo del convenio colectivo y reclamar el respeto a sus derechos laborales».

