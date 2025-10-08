Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Niños y niñas disfrutaron el encuentro de escuelas en Hondarribia.

Hondarribia

Fiesta del rugby escolar en la playa de Hondarribia

Cerca de 400 jugadores disfrutaron de un encuentro de escuelas que crece cada año

I. A.

HONDARRIBIA.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:27

«Llevamos años organizando este encuentro a principios de temporada y, año tras año, se está haciendo mayor. ¡Estamos encantados de poder ver a tanta gente alrededor del rugby!». Así de contento se mostraba Xabi Sánchez, responsable de la escuela del Txingudi Rugclub Club, a la hora de valorar el encuentro de escuelas de rugby celebrado en la playa de Hondarribia.

La mayoría de los equipos participantes llegaron desde Gipuzkoa, pero también hubo representación de Nafarroa, Araba y La Rioja, sumando cerca de cuatrocientos participantes, de las categorías Sub-12 y Sub-10. Y a primera hora de la mañana llovió de manera importante, pero eso no fue excusa ni impedimento para desarrollar el juego en los diez campos que se dibujaron sobre el arenal hondarribitarra.

Sánchez ha querido «agradecer al equipo de voluntarias y voluntarios que trabajaron en el encuentro. organizar un acto de esta dimensión no es nada fácil y el trabajo de los voluntarios fue fundamental».

Por otro lado, el coordinador recuerdda que las puertas de la escuela están abiertas. «Los entrenamientos son todos los viernes en Plaiaundi, a partir de las 18.30, y son totalmente abiertos para las y los chavales que quieran probar el rugby».

