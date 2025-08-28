Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carla Andrés, una de las capitanas del Eibar, durante un entrenamiento en Areitio. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

«Veremos un Eibar con intensidad y garra, y será muy difícil ganarnos»

Las armeras debutan este domingo en casa en la temporada 2025/26 con ilusión y la ambición de empezar con buen pie imponiéndose al Sevilla

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:39

El Eibar femenino se estrena este domingo en la Liga F recibiendo al Sevilla en Ipurua a las 12.00 horas, en un duelo ... cargado de ilusión para las armeras, que afrontan una temporada marcada por los cambios en la plantilla y el cuerpo técnico, pero también por la ambición de consolidarse en la élite tras obtener su mejor resultado liguero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  3. 3

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  4. 4

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  5. 5 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  6. 6 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  7. 7

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  8. 8 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  9. 9 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  10. 10

    La Real recibirá 5 millones por Urko

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Veremos un Eibar con intensidad y garra, y será muy difícil ganarnos»

«Veremos un Eibar con intensidad y garra, y será muy difícil ganarnos»