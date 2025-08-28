«Veremos un Eibar con intensidad y garra, y será muy difícil ganarnos»

El Eibar femenino se estrena este domingo en la Liga F recibiendo al Sevilla en Ipurua a las 12.00 horas, en un duelo ... cargado de ilusión para las armeras, que afrontan una temporada marcada por los cambios en la plantilla y el cuerpo técnico, pero también por la ambición de consolidarse en la élite tras obtener su mejor resultado liguero.

Carla Andrés, una de las capitanas del equipo, ha tomado la palabra en la previa del encuentro para transmitir la confianza del vestuario: «Las compañeras se han adaptado muy bien y estamos con muchas ganas de la primera jornada». La central, referente en la zaga, ha subrayado la importancia de abrir la temporada ante la afición: «Es un aliciente empezar en casa, es una buena oportunidad para sacar los tres puntos. Me encanta Ipurua, un estadio pequeño y acogedor que se nota cuando la gente viene. Solo vale ir a ganar».

El conjunto eibarrés ha experimentado una importante renovación este verano, con numerosas incorporaciones que ya han demostrado su nivel en la pretemporada, coronada con la conquista de la Euskal Herria Kopa el pasado domingo. Pese a los cambios, Andrés recalca que el carácter del equipo seguirá intacto: «Las compañeras vienen con muchas ganas, quieren aportar y en los entrenamientos se nota mucho la intensidad que le estamos metiendo».

En cuanto al estilo de juego, la capitana apunta a una evolución respecto a campañas anteriores: «Veremos un Eibar con intensidad, con garra, y será muy difícil ganarnos. La idea será parecida a la de otros años, pero con matices. El nuevo staff ha traído ideas nuevas, y tal vez el juego corto que nos ha faltado en anteriores temporadas sí lo veremos ahora».

El Sevilla, primer examen

El rival de las armeras en esta jornada inaugural será un Sevilla que la pasada campaña ya midió fuerzas con el Eibar en un final de temporada decisivo. El duelo de este domingo, con el respaldo de Ipurua, servirá para calibrar el nivel competitivo de un Eibar que aspira a hacerse fuerte en casa desde el inicio.

Carla Andrés también quiso aclarar una polémica surgida en redes tras la conquista de la Euskal Herria Kopa, donde circuló una carta atribuida al vestuario. «Esa carta no salió de nosotras. Nos dolió por el momento tan bonito en el que se publicó, después de lograr un título histórico. Tenemos herramientas y confianza suficiente para comunicarnos».

Con una mezcla de veteranía y caras nuevas —incluyendo el reciente fichaje de la delantera internacional tanzana Opa Clement—, el Eibar llega a su debut oficial con hambre de empezar ganando y con las ganas de seguir creciendo en la Liga F.