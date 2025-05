El PSE acusa a EH Bildu de «negligencia» en la gestión de fondos para Murrategi

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Viernes, 16 de mayo 2025, 20:14 Comenta Compartir

El Partido Socialista de Eibar ha acusado a EH Bildu de «negligencia» por su falta de implicación en la recuperación de los 3 millones de euros destinados a la regeneración del barrio de Murrategi, incluidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, tras un acuerdo promovido por la coalición abertzale con el Gobierno central.

Según ha recordado el alcalde y secretario general de los socialistas eibarreses, Jon Iraola, en una rueda de prensa, fue el equipo de gobierno socialista quien impulsó en 2021 el Plan Especial de Rehabilitación Integrada de Murrategi, elaborado a partir de un estudio socio-urbanístico de 2016 que evidenció las carencias del barrio. Desde entonces, el Gobierno local, según indicó Iraola, «ha venido trabajando para adquirir parcelas y desarrollar actuaciones contempladas en dicho plan».

Error presupuestario

El problema surgió cuando, al iniciar los trámites para reclamar los fondos en Madrid, los servicios jurídicos municipales detectaron que el dinero había sido asignado por error «a una partida cultural», en lugar de a una de regeneración urbana.

Para corregir esta situación y hacer efectivo el uso de los fondos, era necesario que EH Bildu gestionara la reasignación presupuestaria con sus interlocutores en el Gobierno central. «En el segundo semestre de 2023, les trasladamos el problema y les pedimos que actuaran», explicó Iraola. «Sin embargo, a día de hoy, ese error sigue sin corregirse y no hemos recibido respuesta ni iniciativa alguna por su parte».

Gestiones en Madrid

El alcalde lamentó las acusaciones de EH Bildu contra su equipo y contra su persona, y las atribuyó a un intento de «desviar la atención y ocultar su propia desidia e inacción». Iraola defendió la transparencia y la colaboración mantenidas desde el Gobierno municipal, asegurando que su único objetivo es que los fondos lleguen finalmente a Eibar. «Detectamos el problema, informamos a EH Bildu y les indicamos el paso que debían dar como promotores del acuerdo. No han hecho nada, y ahora intentan culparnos a nosotros de su dejadez», reprochó Iraola.

Ante la falta de respuesta de EH Bildu, el PSE ha iniciado gestiones directas en Madrid para garantizar que los 3 millones de euros finalmente lleguen a Eibar y puedan destinarse a las actuaciones previstas en Murrategi. «Cuando el dinero llegue, será gracias al trabajo y la responsabilidad del equipo de Gobierno socialista, no por el interés ni la gestión de EH Bildu», sentenció Iraola.

El PSE ha recordado, además, que tanto el Plan Especial de Murrategi como otras intervenciones en la zona este de la ciudad —como la compra de los edificios de uso industrial Lapeyra, Larrañaga y Elorza— han sido fruto de la iniciativa socialista, más allá de acuerdos puntuales con otras formaciones.

Preguntado Iraola por qué se había dado la misma situación, sin padecerse ninguna dilación en Andoain, el regidor eibarrés apuntó que «EH Bildu lidera el equipo de Gobierno de Andoain, cosa que no ocurre en Eibar. Aquí se han dedicado a no actuar correctamente, para después criticarnos y llamarnos irresponsables. Más lejos de la realidad. Nuestro técnico de Urbanismo ha estado muchos meses intentando detectar los problemas por los cuales esta partida no aparecía en los presupuestos». Iraola desconocía si el largo tiempo transcurrido sin tramitarse podría hacer desaparecer esta ayuda.