La mejor criminóloga será de Pasaia: «Es un premio al esfuerzo y sacrificio de cuatro años»

Uxue Martín es la única guipuzcoana que ha recibido un premio Fin de Carrera. En la última entrega de los galardones se ha premiado a ocho estudiantes vascos, siete de ellos formados en la UPV/EHU. Y Uxue es una de ellas, la única de Gipuzkoa, concretamente de Pasaia. Fue la primera de su promoción de Criminología, pero recibió con sorpresa la noticia del premio. «Lo de que era la primera de mi promoción lo sabía porque me lo dijo la universidad pero de ahí a ganar un primer premio...», reconoce Uxue. El suyo no solo fue el mejor expediente entre sus compañeros de carrera, sino que consiguió ser uno de los 168 más sobresalientes a nivel estatal y recibir el reconocimiento entregado por el Ministerio de Universidades.

Tras ese expediente se esconden horas de estudio, dedicación y, sobre todo, una palabra: trabajo. Mucho trabajo. «Es mucho esfuerzo y sacrificio durante cuatro años de carrera. Mucho tiempo que dedicas a esto y no a otras cosas».

El premio ha llegado siete años tarde. Uxue terminó la carrera de Criminología en 2018 pero no ha recibido el galardón hasta este curso. «Va con bastante retraso. La convocatoria para mi año salió en noviembre de 2023 y hasta hace poco no habían publicado ni siquiera la resolución». Aunque se haya hecho esperar, Uxue recibe el reconocimiento con satisfacción. «Aunque llegue a destiempo, después de tantos años, me hace mucha ilusión».

Uxue forma parte ahora de un selecto grupo de estudiantes reconocidos por su excelencia durante el periodo universitario. «Lo recibo con orgullo. A veces se valora poco a una misma pero también hay que decirlo. Es un reconocimiento al esfuerzo y al sacrificio de cuatro años de carrera». Un grado que, aunque Uxue no califica de «especialmente complicado», es una carrera difícil «como todas».

El grado en Criminología reúne varias disciplinas. «Trabajas temas jurídicos, psicológicos y sociológicos además de cuestiones puramente criminológicas. Es un amalgama de muchas ramas que puede resultar complicado». Las asignaturas que ha cursado Uxue son muy variadas. «Desde algunas más jurídicas como derecho constitucional o derecho penal, otras más psicológicas como psicología social o psicopatología hasta algunas de sociología y de antropología. Tuvimos incluso una asignatura de medicina legal». Si bien el grado cuenta con una amplia variedad de ramas, el grueso de la carrera lo componen las asignaturas más criminológicas. «Hemos estudiado psicología criminal, victimología, delincuencia juvenil, sistemas penitenciarios o criminología ambiental. Estas eran las asignaturas más especializadas pero es una carrera interdisciplinaria, se da un poco de todo».

La pasión de Uxue por la criminología se encendió hace muchos años. «Lo decidí cuando tenía 12 años y todavía no había ni siquiera una carrera de criminología. Me interesaba mucho ese mundo. Mezcla temas jurídicos sin ser necesariamente jurista y también tiene aspectos psicológicos. Entender por qué puede una persona llegar a actuar de forma tan cruel, o no tan cruel, porque hay muchos tipos de delitos». Más allá de entender la psicología de delincuentes, a Uxue le interesaba anticiparse a ellos. «Más que entender la mente de los delincuentes, me atraía cómo prevenir los delitos. Todo ese mundo de entender a delincuentes y víctimas y, sobre todo, cómo ayudar a prevenir y reducir delitos me interesaba muchísimo».

Entonces, le descubrieron el grado en Criminología. «Me dijeron que si no quería estudiar derecho, podía escoger criminología. Empecé a mirarlo y pensé que era precisamente lo que quería hacer». Ahora valora con perspectiva esta fase de su trayectoria académica. «No me arrepiento para nada de haber estudiado esta carrera. Aunque, como en todas, a veces tienes altibajos, cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos. Pero yo me sentí muy bien estudiándola».

Aun así, reconoce que las oportunidades brillan por su ausencia. «Es una carrera que, por desgracia, no tiene muchas salidas porque no está muy aceptada todavía. Ni en el ámbito público ni en el privado. Tampoco se reconoce su utilidad, a pesar de que la tiene. A aquellos que les guste y estén pensando estudiar esta carrera les diría que por lo menos estás cuatro años haciendo lo que te gusta».

Siete años después de finalizar sus estudios universitarios, Uxue es investigadora predoctoral en la UPV/EHU. «Estoy haciendo un doctorado y tengo trabajo a tiempo parcial como profesora en la Facultad de Derecho del campus de la UPV/EHU en Donostia. De cara al futuro, quiero terminar mi doctorado y seguir trabajando en el mundo de la criminología aunque visto el momento de incertidumbre mundial, no me lo he planteado del todo todavía». El primer premio recibido supone un soplo de esperanza a todos los efectos. «Me mandaron un correo electrónico diciendo que había ganado y que tenía que presentar unos documentos. Yo me pregunté: '¿Cómo que he ganado?'. No me esperaba ganar un premio y mucho menos un primero. Fue un 'shock' y un orgullo al mismo tiempo».

El alumnado de la UPV/EHU ha recibido varios premios. En concreto, los dos primeros premios de Endika Legarra, graduado en Estudios Vascos, y de Uxue Martín. Los tres segundos premios de Asier González, graduado en Estudios Vascos, de Gontzal Lezcano, graduado de Ingeniería Química y de Leire González, graduada en Filología. Y finalmente, los dos terceros premios de María Elvira Bueno, de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y de Nerea Guinea, graduada en Ingeniería de Energías Renovables.

