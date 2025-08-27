Opa Clement, un refuerzo de alto nivel para la delantera armera

El Eibar femenino sigue dando pasos firmes en la construcción de una plantilla competitiva para la nueva temporada, que arranca este domingo. A escasos ... días de cerrar el mercado de fichajes, el club hizo oficial este miércoles la incorporación de la delantera tanzana Opa Clement, internacional y capitana de su selección, que firma contrato por una temporada, hasta junio de 2026.

Nacida en 2001, Clement aterriza en Eibar con experiencia contrastada en ligas de Turquía, China y México. En la 2023/24 firmó 12 goles en 25 partidos con el Beşiktaş en la Super Liga turca, antes de probar suerte en la liga china, donde anotó 5 tantos en 11 encuentros. Su capacidad goleadora y su rol de líder sobre el campo la convierten en un refuerzo de garantías para la ofensiva armera.

Con la selección de Tanzania también ha dejado huella: además de ser su capitana, disputó la última Copa África, en la que logró un gol, y ya en el año 2022 fue incluida en el XI Ideal de la CAF Women's Champions League con tan solo 21 años, todo un hito.

La futbolista llegará a Eibar en los próximos días para someterse al reconocimiento médico y sumarse después a los entrenamientos dirigidos por Iñaki Goikoetxea.

Un salto de calidad

La llegada de Clement refuerza el ambicioso proyecto del Eibar femenino, que esta temporada ha renovado buena parte de su plantilla y que el pasado fin de semana levantó la Euskal Herria Kopa, un título que ha servido de impulso anímico antes de afrontar la competición oficial.

El esperado debut liguero de las armeras será este domingo a las 12.00 horas. Ipurua acogerá el primer partido de la temporada 2025/26 de Liga F para el Eibar, que recibe la visita del Sevilla. Se trata del mismo rival al que vencieron para cerrar la temporada pasada, una victoria por 1-3 a domicilio que sirvió para lograr la octava posición.

De cara a este nuevo curso, ya sin Yerai Martin en el banquillo, el conjunto azulgrana se ha reforzado bien, y con la incorporación de la atacante tanzana el Eibar suma pólvora en ataque.

Pese a que Opa Clement no tenga protagonismo en el partido de este domingo su debut no se hará esperar, y es un fichaje que sirve para seguir alimentando la ilusión de una afición que confía en que el equipo pueda firmar otra gran temporada en la Liga F. Con esta llegada el objetivo de la permanencia se antoja más fácil.