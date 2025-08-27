Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Opa Clement reforzará el ataque del Eibar para la nueva temporada que arranca este domingo. SD EIBAR

Eibar

Opa Clement, un refuerzo de alto nivel para la delantera armera

La capitana de Tanzania firma por una temporada y refuerza a un Eibar que arranca la Liga F este domingo en Ipurua frente al Sevilla a las 12.00 horas

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:50

El Eibar femenino sigue dando pasos firmes en la construcción de una plantilla competitiva para la nueva temporada, que arranca este domingo. A escasos ... días de cerrar el mercado de fichajes, el club hizo oficial este miércoles la incorporación de la delantera tanzana Opa Clement, internacional y capitana de su selección, que firma contrato por una temporada, hasta junio de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  3. 3

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  4. 4 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  5. 5 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  6. 6 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  7. 7 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  8. 8

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  9. 9

    Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad
  10. 10 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Opa Clement, un refuerzo de alto nivel para la delantera armera

Opa Clement, un refuerzo de alto nivel para la delantera armera