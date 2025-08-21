Ipurua vuelve a abrir el telón tres meses después con un duelo de altura

Tras casi tres meses de espera el balón volverá a rodar en Ipurua esta misma tarde. Desde las 19.30 horas el Eibar y ... el Granada se medirán una vez más en la categoría de plata en busca de sumar, por primera vez en esta temporada en ambos casos, una victoria.

La cita de hoy supone el regreso de la afición armera a su estadio, y será en un encuentro que se presenta clave debido a que los dos conjuntos comparten el objetivo del ascenso. La ilusión entre la hinchada azulgrana es máxima, consciente de que Ipurua será, una vez más, un factor determinante en una liga tan larga y exigente como la Segunda.

Los de Beñat San José, que debutaron el pasado sábado con un empate 1-1 ante el Málaga en un exigente estadio como La Rosaleda, tendrán una gran oportunidad hoy de vencer a un rival de nivel en casa para dar un golpe de autoridad y mostrarse fuertes desde el inicio. Además, los armeros afrontan este estreno local con ganas y confían en transformar las buenas sensaciones en tres puntos que afiancen su candidatura a pelear por el ascenso.

El Granada, por su parte, aterriza en Eibar con urgencias. Los nazaríes llegan a Ipurua tras un estreno para olvidar después de caer por 1-3 en casa ante el Deportivo de La Coruña. El equipo dirigido por Pacheta está teniendo muchos problemas para inscribir a algunos de sus jugadores, y aún no han cerrado la plantilla. Es por ello que el técnico nazarí asegura que «a día de hoy no podemos pensar en el ascenso», pero el Granada sigue siendo uno de los rivales a batir.

En los visitantes destacan hombres de sobra conocidos por la afición local. Luca Zidane, Stoichkov y Jorge Pascual regresarán a Ipurua, aunque esta vez vistiendo la elástica contraria. El reencuentro con antiguos referentes del equipo añade un aliciente emocional al partido y promete no dejar indiferente a la grada. La afición azulgrana no olvida lo que dieron en su etapa en el club, aunque esta vez tocará recibirlos como rivales.

La última vez que el Eibar jugó como local Ipurua celebró una goleada de los suyos. Los de San José se despidieron de su afición endosando un 4-1 al Córdoba. Ahora, casi un trimestre después, los locales sueñan con repetir un resultado así para estrenarse con buen pie en su fortín. Con el recuerdo fresco de aquella jornada, el equipo espera que Ipurua vuelva a ser un bastión donde los rivales tengan que sufrir y pelear mucho para rascar puntos.

El historial también sonríe a los armeros: de los catorce últimos duelos oficiales disputados entre Eibar y Granada, nueve se resolvieron a favor de los guipuzcoanos. Ese precedente refuerza la confianza de los locales, aunque todos en el vestuario son conscientes de que este Granada, pese a sus problemas iniciales, llegará con la necesidad de reivindicarse y con una plantilla repleta de calidad individual.

Más allá del resultado, la cita de esta tarde servirá también para calibrar el estado del equipo en este inicio de curso. El nuevo proyecto de San José quiere asentarse con una identidad clara: solidez defensiva, velocidad en las transiciones y un fútbol directo que saque partido del empuje de Ipurua. El duelo será una prueba para medir sus aspiraciones.