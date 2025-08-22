El Eibar Eskubaloia arranca la pretemporada y afianza su proyecto El club armero refuerza sus plantillas con la continuidad de jugadores clave y ya prepara el arranque de la temporada 2025/26

Marcos Rodríguez Eibar. Viernes, 22 de agosto 2025, 20:45 Comenta Compartir

El Eibar Eskubaloia continúa dando forma a sus plantillas sénior de cara a la exigente temporada 2025/26 y lo hace con buenas noticias para sus aficionados.

A la ola de renovaciones confirmadas la semana pasada se suman ahora nuevas continuidades, el regreso de una jugadora al sénior femenino y la incorporación de un fichaje de nivel en el masculino.

Todo ello mientras ambos equipos han iniciado ya los entrenamientos de pretemporada en el polideportivo de Ipurua, con el objetivo de llegar en plenitud al estreno liguero del mes de septiembre.

Por un lado, en el sénior femenino, que volverá a competir en la División de Honor Plata, se han asegurado la continuidad de Leire Treviño, Lucía Gutiérrez, Garazi Kortaberria, Jone Aldi e Irati San Martín, jugadoras que seguirán aportando solidez y experiencia a la plantilla. Además, el club ha recuperado a Naia De Castro, que regresa tras una temporada fuera y que supone un refuerzo importante para la línea exterior del equipo.

En cuanto al sénior masculino, que milita en la Primera Nacional, también se han confirmado las renovaciones de piezas clave como el elgoibartarra Oier Arriola, Rubén Fuentes, Jon López, Paul Alonso, Aitzol Callejo y Andoni Moñux.

En el caso del primer equipo masculino, la gran novedad llega con el regreso de Jon Barruetabeña, que tras dos años jugando lejos de Eibar vuelve a casa para aportar calidad y experiencia en una plantilla que el curso pasado rozó los puestos de promoción.

Tanto en el equipo masculino como en el femenino el Eibar Eskubaloia ya ha anunciado todas las renovaciones que tenían pendientes. Sin embargo, todavía pueden seguir sumándose nombres importantes a las filas de uno y otro equipo en las próximas semanas.

Con las primeras sesiones de preparación ya en marcha, el Eibar Eskubaloia encara con ilusión y ambición una temporada que se presenta apasionante. El club quiere dar un paso más en su crecimiento deportivo y ambos equipos han comenzado a trabajar con intensidad para estar listos desde el primer día de liga.