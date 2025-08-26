El Eibar ya se entrena con la mente puesta en su primera victoria a domicilio

El Eibar vive un inicio de temporada ilusionante. El conjunto armero ha sumado cuatro puntos en las dos primeras jornadas de LaLiga Hypermotion y ... lo ha hecho dejando muy buenas sensaciones. El empate frente al Málaga en La Rosaleda en el estreno se confirmó con una contundente goleada por 3-0 en Ipurua ante el Granada, en un partido que devolvió la sonrisa a la afición y sirvió para presentar la mejor versión de un bloque que parece dispuesto a pelear por estar arriba desde el principio.

La goleada en casa fue el reflejo de un equipo equilibrado y con recursos. Martón abrió el marcador con instinto goleador, Arbilla amplió distancias con un cabezazo en un saque de esquina y Álvaro Rodríguez cerró el triunfo en la recta final. Un resultado convincente que no solo aporta tres puntos, sino que refuerza la confianza de un vestuario que empieza a crecer bajo la dirección de Beñat San José.

Más allá de los goles, el equipo dejó detalles de solidez defensiva, control en la medular y chispa en ataque. Futbolistas como Aleix Garrido, que suma ya dos asistencias en dos partidos, o el propio Javi Martón, con dos tantos en este arranque, se han convertido en protagonistas de un inicio esperanzador.

Tras el estreno en casa, el Eibar afronta ahora una semana larga de trabajo con la mirada puesta en el próximo reto: la visita a El Alcoraz para medirse al Huesca. El partido se disputará el próximo lunes a partir de las 19.30 horas, y el objetivo de los armeros es claro: sumar la primera victoria a domicilio.

Preparación larga

El plan de entrenamientos refleja la importancia de la cita. El martes por la tarde el equipo trabajó en Areitio, y tanto este miércoles como el jueves lo hará en el mismo escenario en sesiones matinales. El viernes el equipo se trasladará a Ipurua para ejercitarse a puerta cerrada y al día siguiente regresará a Areitio, también con la sesión blindada.

La preparación concluirá el domingo por la mañana en el mismo campo de entrenamiento, de nuevo sin acceso al público, antes de emprender por la tarde el viaje hacia tierras oscenses.

El Alcoraz es un escenario exigente, pero el conjunto azulgrana confía en mantener la solidez mostrada en este arranque liguero y dar continuidad a las buenas sensaciones. Con la ilusión encendida en el entorno armero y un equipo que crece jornada a jornada, la visita a Huesca se presenta como una nueva oportunidad para confirmar que este Eibar quiere aspirar a todo.