Este Eibar ya carbura y golea en su regreso a Ipurua tres meses después Los armeros ofrecieron su mejor versión para el primero de la temporada en casa al endosar una goleada al Granada y sembrar el optimismo

El regreso del Eibar a Ipurua no pudo tener un guion más favorable. Tres meses después de su último encuentro en casa, el conjunto armero volvió a dar una lección de solidez y pegada frente a un Granada que llegaba con urgencias y que acabó marchándose sin opciones. El 3-0 final reflejó la superioridad de los de Beñat San José, que firmaron un estreno más que convincente en su feudo y alimentaron la ilusión de la afición, que pese a que no llegó ni a la mitad del aforo (3.953 espectadores de 8.164), estuvo tan entregada como siempre.

Uno de los nombres propios de la tarde volvió a ser Javi Martón. El delantero navarro, llamado a competir por la titularidad con Jon Bautista, demostró que está preparado para asumir galones en el ataque. Con dos goles en dos jornadas, Martón se ha ganado el respeto de la grada y la confianza del vestuario. Su oportunismo dentro del área y su capacidad de trabajo al servicio del equipo le han convertido en una pieza imprescindible para un Eibar que necesitaba ese olfato de gol.

Otro de los protagonistas fue Aleix Garrido. El centrocampista catalán volvió a brillar en la medular, aportando calma, criterio y último pase. Dos asistencias en los dos primeros partidos demuestran su visión de juego, y frente al Granada volvió a poner en bandeja un gol a balón parado, esta vez rematado por Arbilla. La irrupción del catalán ha dado al equipo una mayor fluidez ofensiva y ha elevado el nivel creativo de la medular.

La defensa, por su parte, estuvo impecable. El bloque apenas concedió ocasiones y confirmó la solidez que se venía intuyendo en pretemporada. Con este partido el Eibar ha sumado ya su primera portería a cero, con un Magunagoitia que apenas tuvo que intervenir bajo palos.

La victoria también dejó buenas noticias desde el banquillo. Álvaro Rodríguez, que ingresó en la segunda mitad, necesitó apenas un minuto para marcar y firmar el 3-0. El lateral derecho se incorporó con potencia al ataque y aprovechó su oportunidad para estrenarse como goleador.

Adu Ares también fue protagonista, ya que debutó en Ipurua con la camiseta azulgrana. El joven atacante disfrutó de sus primeros minutos en casa y rozó el gol en una acción que desbarató Luca Zidane. Su estreno supone una nueva pieza de futuro para un proyecto parece que empieza a cohesionar a la perfección .

El Granada, en cambio, apenas pudo mostrar resistencia. El conjunto dirigido por Pacheta volvió a evidenciar los problemas que arrastra desde el inicio de la temporada, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Ni la presencia de exarmeros como Zidane, Stoichkov o Pascual fue suficiente para frenar a un Eibar lanzado, que dominó los tiempos del partido y se mostró muy superior en todas las facetas.

Con esta victoria, el equipo de Beñat San José suma su primer triunfo del curso y se postula como uno de los rivales más serios de la categoría desde el inicio. El empuje de la afición, la seguridad defensiva y la variedad de recursos ofensivos refuerzan la confianza en un proyecto que ha empezado con buen pie.

El próximo reto será dar continuidad a estas sensaciones lejos de Ipurua, pero lo cierto es que el equipo ha encendido la ilusión de una ciudad que sueña con volver a ver al Eibar en lo más alto. La temporada acaba de comenzar, pero ya se respira confianza en que este grupo pueda competir con cualquiera.