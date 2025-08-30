El Eibar abre este domingo la Liga F en Ipurua con la ilusión de empezar ganando

Marcos Rodríguez Eibar Sábado, 30 de agosto 2025, 21:31 | Actualizado 21:39h. Comenta Compartir

El balón vuelve a rodar hoy en Ipurua. El Eibar femenino abre este mediodía (12.00 horas) una nueva temporada en la Liga F recibiendo al Sevilla, un rival de nivel que servirá como primera prueba de fuego para medir las aspiraciones de las armeras en este curso 2025/26.

El equipo afronta el estreno con la ilusión renovada y la confianza de haber realizado una pretemporada exigente y cargada de energía. El título logrado en la Euskal Herria Kopa ha servido para reforzar la moral y demostrar que el bloque está preparado para competir desde el primer minuto. Ahora, el objetivo pasa por refrendar esas sensaciones en el campeonato liguero y hacerlo ante su afición, en un estadio como Ipurua que siempre impulsa a las suyas.

La plantilla llega a este primer compromiso con novedades importantes. La ola de salidas que se ha producido se ha contrarrestado con refuerzos de nivel. La incorporación de jugadoras con experiencia internacional y la aportación de jóvenes con hambre de demostrar su valía permiten pensar en un equipo más completo, con alternativas en ataque y solidez en defensa.

Más allá de los nombres, lo que se espera ver hoy sobre el césped es un Eibar reconocible, fiel a su carácter de lucha y entrega, pero con matices nuevos en el juego. El staff técnico, liderado por Iñaki Goikoetxea, ha insistido en mejorar aspectos como la circulación de balón y el juego corto, facetas que pueden dar un salto de calidad al equipo en partidos ajustados como el de hoy.

El Sevilla, por su parte, llega con la intención de aguar la fiesta en el estreno e imponer su experiencia en la categoría. Sin embargo, el Eibar confía en el empuje de la afición y en la fuerza del grupo para empezar bien.

Desde las 12.00 horas, Ipurua se vestirá de gala para vivir el regreso de las armeras a la competición liguera, y el Eibar está listo para afrontar el reto.