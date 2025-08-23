Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las diez noticias clave de la jornada
Bixen Ibarrondo dirige un concierto de la banda de Eibar en Unzaga.

Eibar

La Banda de Eibar prepara su vuelta a las calles para el 19 de septiembre

En esta primera cita ofrecerá un repertorio variado y prepara cinco conciertos más hasta diciembre

Marcos Rodríguez

Eibar.

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:04

El verano va llegando a su recta final y con la vista puesta en el arranque del nuevo curso la Banda de Música de Eibar ya tiene fecha de regreso. Tras un junio cargado de citas la banda ha afrontado un parón de dos meses. Sin conciertos durante julio y agosto, los músicos regresarán a los ensayos en el primer martes de septiembre para dar comienzo al nuevo curso.

El regreso será, como es habitual, en la calle. El viernes 19 de septiembre por la tarde es la fecha en la que los músicos de la banda volverán a deleitar a su fiel público en la calle Toribio Etxebarria, a la altura de la Pastelería Antxon.

Con seis ensayos por delante, en esta primera cita del curso la banda interpretará un repertorio variado y animado, donde combinará clásicos del rock internacional, himnos del punk vasco y éxitos pop modernos. Entre su repertorio destacan temas icónicos como 'Don't Stop Me Now' de Queen, 'Highway to Hell' de AC/DC o 'Wind of Change' de Scorpions, que se alternarán con la energía del punk de Kortatu y Ken Zazpi con 'Sarri-Sarri' e 'Ilargia', y los ritmos más festivos de 'The Best of Village People' o 'Firework' de Katy Perry.

Sin duda, la agrupación eibarresa ofrecerá un espectáculo que fusiona distintos géneros y décadas, asegurando que tanto los amantes del rock clásico como los seguidores de la música pop y la escena local disfruten de un gran concierto.

La actuación, en esta ocasión, estará dirigida por el subdirector de la banda, Bixen Ibarrondo, que será la cabeza visible de la agrupación en estos primeros conciertos tras las vacaciones estivales.

Durante los próximos meses —octubre, noviembre y diciembre—, la banda ofrecerá cinco conciertos más, entre los que destacan el de Santa Cecilia, el 23 de noviembre, y el de Navidad, que tendrá lugar el 14 de diciembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  2. 2 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  3. 3

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  4. 4 La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: «Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad»
  5. 5

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  6. 6

    Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel
  7. 7 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  8. 8

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  9. 9 El curioso nombre de las plataformas de las playas que no se usa fuera de Euskadi
  10. 10 Un futbolista guipuzcoano, entre los seleccionados para entrar en el nuevo equipo de Ibai Llanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Banda de Eibar prepara su vuelta a las calles para el 19 de septiembre

La Banda de Eibar prepara su vuelta a las calles para el 19 de septiembre