La Banda de Eibar prepara su vuelta a las calles para el 19 de septiembre

Marcos Rodríguez Eibar. Sábado, 23 de agosto 2025, 21:04

El verano va llegando a su recta final y con la vista puesta en el arranque del nuevo curso la Banda de Música de Eibar ya tiene fecha de regreso. Tras un junio cargado de citas la banda ha afrontado un parón de dos meses. Sin conciertos durante julio y agosto, los músicos regresarán a los ensayos en el primer martes de septiembre para dar comienzo al nuevo curso.

El regreso será, como es habitual, en la calle. El viernes 19 de septiembre por la tarde es la fecha en la que los músicos de la banda volverán a deleitar a su fiel público en la calle Toribio Etxebarria, a la altura de la Pastelería Antxon.

Con seis ensayos por delante, en esta primera cita del curso la banda interpretará un repertorio variado y animado, donde combinará clásicos del rock internacional, himnos del punk vasco y éxitos pop modernos. Entre su repertorio destacan temas icónicos como 'Don't Stop Me Now' de Queen, 'Highway to Hell' de AC/DC o 'Wind of Change' de Scorpions, que se alternarán con la energía del punk de Kortatu y Ken Zazpi con 'Sarri-Sarri' e 'Ilargia', y los ritmos más festivos de 'The Best of Village People' o 'Firework' de Katy Perry.

Sin duda, la agrupación eibarresa ofrecerá un espectáculo que fusiona distintos géneros y décadas, asegurando que tanto los amantes del rock clásico como los seguidores de la música pop y la escena local disfruten de un gran concierto.

La actuación, en esta ocasión, estará dirigida por el subdirector de la banda, Bixen Ibarrondo, que será la cabeza visible de la agrupación en estos primeros conciertos tras las vacaciones estivales.

Durante los próximos meses —octubre, noviembre y diciembre—, la banda ofrecerá cinco conciertos más, entre los que destacan el de Santa Cecilia, el 23 de noviembre, y el de Navidad, que tendrá lugar el 14 de diciembre.