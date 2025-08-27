Asier Sánchez se despide del filial del Eibar y pone rumbo al Amorebieta

La cantera armera ha visto esta semana la salida de uno de sus jugadores con más recorrido en las categorías inferiores. Asier Sánchez Fernández ( ... Berriz, 2003) ha puesto fin a su etapa en la SD Eibar para incorporarse al Amorebieta, que ha confirmado su fichaje de cara a la nueva temporada.

Sánchez llegó al club eibarrés en categoría infantil y, durante las últimas nueve temporadas, ha ido creciendo en Lezama y Unbe hasta consolidarse como un jugador de banda con proyección. El pasado curso militó en el Eibar C, con el que disputó la Tercera RFEF y firmó tres tantos.

El futbolista vizcaíno, de 21 años, afronta ahora un nuevo reto en Urritxe con la camiseta azul del Amorebieta, equipo que ha apostado por su progresión y que espera sacar rendimiento a la experiencia acumulada en el fútbol de formación armero.