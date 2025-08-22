Las armeras, listas para enfrentarse a la Real en la final de la Euskal Herria Kopa El Eibar busca cerrar la pretemporada con buen sabor de boca llevándose la copa mañana ante las donostiarras antes del inicio de la Liga F

Marcos Rodríguez Eibar. Viernes, 22 de agosto 2025, 20:45

El Eibar disputará mañana la gran final de la XV Euskal Herria Kopa frente a la Real Sociedad, a las 12.00 horas en Laguardia, cerrando así la pretemporada antes de iniciar la liga. Tras una campaña histórica el curso pasado, en la que el equipo alcanzó la octava plaza en Liga F, las armeras afrontan un verano de renovación profunda, con cambios significativos en plantilla y cuerpo técnico.

El equipo armero accedió a esta final tras imponerse al Athletic Club en una intensa tanda de penaltis, después de un empate 2-2 en el tiempo reglamentario. Por su parte, la Real Sociedad superó al Deportivo Alavés por 1-3 en la otra semifinal. Esta final servirá de termómetro para evaluar el estado de forma de ambos conjuntos antes del inicio de la competición oficial.

Durante toda la semana, las jugadoras de Iñaki Goikoetxea han trabajado a pleno rendimiento en Areitio. El equipo completó sesiones de preparación el lunes, martes y miércoles, descansó el jueves y regresó al trabajo ayer. Hoy volverán a entrenar en la nueva ciudad deportiva para pulir los últimos detalles antes del gran encuentro. La planificación ha combinado ejercicios físicos, tácticos y de definición, con el objetivo de consolidar un bloque competitivo y cohesionado.

Último test

La final ante la Real Sociedad representa una oportunidad para que las armeras confirmen la solidez del proyecto de esta temporada y sigan adquiriendo confianza en su juego colectivo. Con numerosas incorporaciones nuevas que han reforzado todas las líneas del equipo, incluido el ataque, el centro del campo y la defensa, el Eibar llegará a Laguardia con ganas de ganar.

Más allá del resultado, este duelo servirá para que el cuerpo técnico ajuste posiciones, estrategias y combinaciones de cara al inicio de la liga, previsto para el próximo domingo, 31 de agosto, en Ipurua frente al Sevilla. El equipo busca cerrar la pretemporada con sensaciones positivas, afinar la puntería y mantener la cohesión que ha caracterizado a las armeras en sus últimos compromisos amistosos.

Mañana, la cita en tierras alavesas marcará el broche de oro de una pretemporada exigente y será el primer test real de cara a la temporada que se avecina, en la que el Eibar aspira a consolidarse en la élite del fútbol femenino español y continuar con la progresión marcada en su mejor curso histórico.