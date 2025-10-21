Las tasas e impuestos subirán un 2,7% en 2026

Las tasas e impuestos municipales para 2026 tendrán una subida general del 2,7%, incluidos el IBI, el impuesto sobre actividades económicas y el ... impuesto sobre vehículos de tracción mecánica mientras que la tasa de basura aumentará un 9,5%.

«Para esta subida general del 2,7% hemos tomado como referencia el IPC interanual de julio de 2024 a julio de 2025» reseñó el presidente de la comisión de Hacienda del Ayuntamiento, José Mari Bermejo, en el Pleno en el que fueron aprobadas las citadas ordenanzas fiscales.

A diferencia del año pasado, cuando por primera vez salieron adelante por unanimidad, en esta ocasión no hubo tal consenso. PSE-EE y PNV votaron a favor y EH Bildu se abstuvo.

José Mari Bermejo indicó que el mencionado aumento del 9,5% en la tasa de basura viene a dar cumplimiento a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en base a la cual, la tasa del servicio tiene que cubrir el coste real del mismo, incluyendo costes directos e indirectos. «Con la presente subida cubrimos dicha obligación, tras haberla ido aplicando de forma gradual en años anteriores, mientras que en otros municipios del entorno vemos subidas de entre un 14% y un 20%», enunció.

«Como medida novedosa, aprobamos una exención del 100% en la tasa de licencias urbanísticas correspondientes a viviendas de protección oficial, con el fin de facilitar la emancipación a nuestros jóvenes y el acceso al derecho a una vivienda digna a las familias con pocos recursos», dio cuenta.

«Respecto a las tasas de cultura, hemos acordado no incrementar los importes por la utilización de la sala de ensayo de la casa de cultura, los talleres en el centro de interpretación de la Antigua o las entradas a espectáculos», enumeró. «Sí se aplicarán subidas a los abonos de la temporada de teatro tanto de adultos como de niños y a la denominada 'hora joven'», incidió.

En cuanto a la ocupación de la vía pública, en el caso de la instalación de mesas y sillas en terrazas, se establece una nueva forma de aplicar la tasa. En función de las características de esas instalaciones, se diferencian cuatro modalidades de tasas, en las que se toman en cuenta si son mesas y sillas, expositores de productos o barriles, entre otros aspectos. En el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, José Mari Bermejo explicó que en 2025, por Norma Foral, se aprobó la reforma del sistema tributario del Territorio Histórico de Gipuzkoa, habiéndose actualizado entonces los coeficientes máximos legales a aplicar en el impuesto, por lo que ahora no se modifica.«Respecto al servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, tampoco se modifica», añadió.

«Cada vez que recaudamos, no lo hacemos para acumular, sino para redistribuir», quiso hacer hincapié Nerea Errasti desde el PSE-EE. «Las ordenanzas fiscales que aprobamos hoy parten de la responsabilidad y del realismo económico, planteamos un incremento general del 2,7% moderado, sensato y proporcionado», calificó. «Estas ordenanzas son un reflejo de nuestra forma de entender el gobierno local, sustentado en el rigor económico para garantizar la estabilidad de las cuentas, la justicia social para que el esfuerzo esté bien repartido y el compromiso con la ciudadanía para que los servicios sigan llegando a todos, sin distinción», indicó.

Abstención de EH Bildu

Desde EH Bildu, Aritz Elgarresta señaló que apuestan por un sistema progresivo de tasas en los servicios que son responsabilidad del Ayuntamiento y el diseño de un sistema de bonificaciones «para que cada ciudadano aporte en función de su capacidad económica». También citó que consideran necesario elaborar un informe sobre las ordenanzas fiscales desde la perspectiva de género que permita abordar el impacto diferencial que tienen entre mujeres y hombres y reiteró su apuesta por una tasa de residuos equitativa que premie a quienes menos generen.

Añadió que proponían un incremento general del 2% en tasas e impuestos. «Aunque estaríamos dispuestos a aceptar un aumento del 2,7% como planteáis, pero en todo caso, centrando los esfuerzos en la progresividad», reseñó, entrando después a detallar su batería de propuestas hacia esa progresividad.

«Estas propuestas que realizamos dibujan el camino hacia donde queremos llegar. Si gobernáramos, iríamos implantándolas paulatinamente, analizando resultados y avanzando, paso a paso, hacia esa progresividad», expuso. «Nuestra propuesta no se ha basado en máximos, al revés, tal y cómo se vio el año pasado, nosotros priorizamos el ir dando pasos que vayan abriendo el camino. Pero en las negociaciones que hemos mantenido este año no hemos visto intención alguna por parte del Gobierno Municipal de dar nuevos pasos. Hemos de reconocer que las formas han sido buenas, pero no hemos observado ningún avance en los contenidos», señaló Aritz Elgarresta sobre los motivos de la abstención de EH Bildu.

Posición a favor del PNV

El portavoz del PNV, Josu Idigoras, ahondó en varias cuestiones. «En cuanto a los planteamientos de EH Bildu, el año pasado se implantó su propuesta de bonificación del 100% en las tasas del abono del polideportivo, la escuela de bellas artes y las colonias abiertas para aquellas personas o familias perceptoras de la RGI. Se ha analizado su recorrido y, lamentablemente o por fortuna, han sido muy pocas las personas perceptoras de la misma. Aún así se mantendrá otro año más para poder analizar con mayor margen su impacto real», citó.

«Claro que tenemos que caminar hacia la progresividad, con toda su dificultad, pero sin que pueda llegar a ser algo estigmatizador o reste efectividad a las ayudas. Tienen que ser medidas reales, efectivas y viables», expuso el representante del PNV. «Creemos que tenemos que incidir también en otros aspectos y estudiar la ampliación de bonificaciones y exenciones que ya están en vigor, por ejemplo, para descuentos en la cesión de vivienda a programas públicos como Bizigune, incentivos fiscales de un 95% máximo en rehabilitaciones energéticas, accesibilidad y cambios de uso de locales comerciales a viviendas», enumeró.

Réplica del PSE-EE

Nerea Errasti agradeció a EH Bildu que reconociera que el proceso de negociación había ido bien en cuanto a las formas. «Respecto a la progesividad, desde el PSE-EE llevamos más de dos décadas implantando bonificaciones, lo que supone, en sí, una progresividad», expuso. «Por otro lado, el año pasado, acordamos la citada bonificación del 100% en las tasas del abono del polideportivo, la escuela de bellas artes y las colonias para perceptores de la RGI, en las reuniones mantenidas os comentamos que necesitábamos un periodo de un año para ir consolidando sus resultados, también hay que tener en cuenta que la medida supone una carga de trabajo extra para los técnicos del Ayuntamiento», planteó.

«Lamentamos no tener el apoyo de EH Bildu en unas ordenanzas fiscales que son prácticamente iguales a las del año pasado, a las que dio su voto a favor. No sabemos si es, como dice, porque no hemos avanzado, o porque existe un cambio político, coincidiendo con la cercanía de las elecciones, como hemos podido ver en las diferentes notas de prensa con las que ha aparecido en los medios de comunicación durante las últimas semanas, que nos llevan a otra situación», indicó Nerea Errasti.