Dos festivales en el Municipal con once partidos de cantera

Para ver en acción a las promesas de la pelota local que prepara el BKE no hay más que acercarse hoy y mañana al Municipal. Será escenario de once enfrentamientos del Campeonato de Gipuzkoa de rendimiento.

Esta tarde desde las 18.30 horas siete encuentros en mano a mano y uno del parejas. Abre en alevines de segunda el local Leturia ante Gorostiaga de Aloña Mendi, y en la misma categoría por el BKE juega Gabilondo frente a Irazu de Ordizia.

En alevines de Primera, el bergarés Dorronsoro frente al zestoarra Aramberri y en el mismo grupo el local Arando se mide con Telleria de Ordizia. Los partidos manomanistas se cierran con los infantiles. En Segunda, Gallastegi por Bergara frente a Urbistondo de Azpeitia, y en primera el elgetarra Agirre que juega por el BKE ante Artola de Lazkao,

El cartel se despide esta tarde con el encuentro de parejas cadete de tercera con los mahoneros Montalvo y Garitano frente a una pareja de Lazkao.

Mañana en el mismo escenarios desde las 11.00 horas en infantiles de segunda encuentro entre el bergarés Egidazu y Juaristi del club Oteiza de Azkoitia. Detrás en infantiles de Primera el bergarés Olano ante el antzuolarra Insausti del club Olalde, y cierran el programa en el provincial de parejas los sénior de Primera bergareses Zugasti y Otermin frente a una pareja de Lazkao.