«La nueva EH Bildu debe abrir la puerta a la izquierda no independentista»

Arnaldo Otegi (Elgoibar, 1958) pasará el próximo sábado un nuevo examen. Lidera la plancha para dirigir la nueva EH Bildu que debe ser refrendada por los militantes. Tras dejar la secretaría general de Sortu, Otegi se enfrenta además al reto de arrebatar la hegemonía a un PNV más fuerte que nunca. Él cree tener las herramientas para hacerlo.

-EH Bildu se presenta como una fórmula novedosa, con multitud de caras nuevas y jóvenes, y al frente, un clásico como Arnaldo Otegi. Convénzanos de que usted también es renovación.

-Suelo decir que me deben 14 años de cárcel y por lo tanto mi edad política es menor. Bromas aparte, en estos tiempos líquidos se hacen apuestas más estéticas que políticas y, aunque está mal hablar de uno mismo, yo y algunos compañeros y compañeras representamos la mayor renovación producida en este país en las últimas décadas, el fin de la actividad armada de ETA y la puesta en marcha de un escenario novedoso. Ahora queremos construir la casa común de la izquierda soberanista vasca.

-Una de las críticas que se ha hecho a la candidatura oficial para la dirección es que hay pocas mujeres.

-No era la intención. Ha habido un esfuerzo por incorporar mujeres y equilibrar las listas territorialmente, pero por diversos motivos algunas mujeres no han podido o tenían otras prioridades, aunque esto no vale como excusa. Con las nuevas secretarías se corregirá. En todo caso, que el tiempo nos juzgue por los hechos.

-También se habla de que la izquierda abertzale tiene mayoría en la dirección y que los independientes son cercanos a Sortu.

-Hay interés por erosionar la alternativa de izquierda al PNV. Todos somos de EH Bildu. No nos fijamos en si está en un partido, sino en si vale.

«¿Disolución?, no sé qué acepción usará ETA pero irá en la dirección de consolidar el escenario»



«Ahora debo resituarme con un discurso que sea cómodo para todos y, a la vez, incómodo»



«El proyecto soberanista protege a la gente mientras que la del PNV es una 'falsa seguridad'»



«Ha habido un esfuerzo por incorporar mujeres a la dirección y con las secretarías se corregirá»



«Podemos es ambigua ante el referéndum catalán y así no se combate a la casta»

-¿Prevé que su plancha logre un respaldo mayoritario pese a estos recelos internos?

-Estoy convencido de que sí. Ha sido un proceso abierto y novedoso. Todo el mundo ha tenido el derecho a inscribirse, ser candidato y votar. Por primera vez EH Bildu va a tener una dirección avalada por la gente.

-¿Qué sitio busca EH Bildu en Euskadi? ¿Es posible abarcar con su 'sábana' desde el centroizquierda y la socialdemocracia de EA a la izquierda más ortodoxa?

-EH Bildu debe abarcar desde el centroizquierda a la izquierda marxista o socialista, llegando también a los pequeños empresarios, los autónomos... Queremos ser la referencia del pueblo soberanista de izquierdas.

-¿Cómo se pueden ensanchar los caladeros electorales? ¿A qué nuevos sectores quieren atraer?

-Tenemos que recoger lo mejor de las tradiciones políticas de EH Bildu, haciendo una síntesis, y abrirnos a otros sectores sociales, por ejemplo gente que proviene de determinadas izquierdas antifranquistas, de movimientos comunistas. Tenemos que abrir las puertas a esa izquierda no independentista. Que vean que no hay mayor propuesta antioligárquica que el apoyo a los procesos constituyentes en naciones como la vasca y la catalana. También queremos atraer a sectores que trabajan en favor de los derechos sociales o la naturaleza, a los pequeños y medianos empresarios...

-(...)

-Es que no se está protegiendo el tejido de las pequeñas y medianas empresas, sino que se apuesta por las grandes multinacionales.

-¿El presidente del PNV dice que ustedes están «podemizándose», que cada vez son «menos abertzales y más de izquierdas»? ¿Se dejará usted coleta en vez de «flequillo cortado a motosierra», como decía Ortuzar?

-Utiliza la ironía para ocultar que el PP nos va a pagar 200 millones menos de los que nos debía. Nosotros estamos donde siempre hemos estado, en la izquierda progresista y el independentismo. El problema es que el PNV es cada vez menos aber-tzale y más neoliberal. Hay cierta tendencia a decir que estamos 'podemizados', pero nosotros llevamos décadas diciendo que 'no' a la OTAN o a Maastricht.

-¿Quieren también atraer a los sectores que votaron al exlehendakari Ibarretxe?

-No es un objetivo premeditado. Sí que mucha gente que creyó en el proyecto que el lehendakari llevó a Madrid está ahora en la abstención y vamos a intentar atraerles.

-¿Como coordinador de EH Bildu, va a tener usted que modular su discurso, por ejemplo en temas como la Ertzaintza y las torturas?

-No seré el único portavoz, pero debo tener claro que ya no hablo como un militante de la izquierda abertzale sino que he de hacer un discurso de síntesis entre todas las familias, en el que todos se sientan cómodos y, a la vez, incómodos.

Fotos con los de CC OO

-¿Qué le supone dejar de ser el líder de la izquierda abertzale?

-Una sensación extraña porque he militado toda mi vida en ella. Me obliga a resituarme políticamente, aunque en esta época de postureos tampoco quiero engañar a nadie. Moriré siendo de la izquierda abertzale.

-¿El hecho de que a usted se le identifique tanto como icono de la izquierda abertzale puede dificultar su papel al frente de EH Bildu?

-No lo creo. Ya logramos un gran resultado electoral en las autonómicas, aunque con la gran colaboración de tres grandes mujeres referentes de esta casa. No siento ese límite que me ponen. Estuve en el congreso de CC OO o en la Margen Izquierda y la gente me pedía fotos. Y si algún día ocurre eso, tomaremos medidas.

-Esos temores anidaron en los críticos de EA. ¿Cómo vivió el decisivo congreso de este partido?

-Con expectación porque las cosas no estaban claras. Fuimos respetuosos con ese proceso y en Sortu les trasladamos nuestra apuesta por la máxima pluralidad y por que todos estén cómodos, como quieren los críticos. Pero para eso la peor fórmula es la coalición pura y dura, en lo que todo lo decidían los partidos, un modelo que la gente ya no acepta.

-¿Le molestó que Pello Urizar propusiera a Maddalen Iriarte como candidata a liderar EH Bildu?

-Lo entiendo en la refriega interna de EA, y en que Pello hubiera tenido problemas en presentarme a mí. Pero Maddalen también hubiera sido una gran coordinadora general.

-¿Qué es la 'revolución conservadora' que le achaca al PNV?

-La acepción me la trasladó Rafa Díez Usabiaga en la última visita que le hice en la cárcel. Significa que al PNV no le gusta nada de lo que no controla, ni los sindicatos, ni Gure Esku Dago... Y ha instalado un discurso nefasto para el país, sin proyecto abertzale y pactando a cualquier precio con el PSE y el PP. Frente a eso, nuestros valores son la solidaridad, el compromiso con el país, el reparto de la riqueza, una sociedad más justa... Esa es la confrontación que tenemos con el PNV, que tiene un proyecto de clase, no de pueblo.

-Pero el PNV ha logrado grandes resultados electorales y las encuestas le dan al alza. ¿Por qué la sociedad hace esa valoración?

-La gente tiene miedo a perder el trabajo, al exilio económico de sus hijos... Y el PNV ofrece una 'falsa seguridad'. Además, a través de sus medios de comunicación quiere trasladar que va a ganar las municipales. Pero hay partido. Dentro de dos años nos vemos. Y el PNV necesita alianzas con el PP y el PSE no solo porque compartan modelo social, también porque sabe que algunas decenas de miles de votos con los que engorda vienen de votantes del PP y del PSE y los tiene que cuidar. Por eso incendia Gasteiz con Errekaleor -en referencia a la intervención de la Ertzaintza en el barrio 'okupa' de Vitoria- porque quiere los votos del PP y aparecer como partido de orden.

-¿Cómo articular una alternativa sólida en dos años?

-EH Bildu debe demostrar que es un instrumento progresista que defiende la justicia social y convencer de que un proyecto soberanista es el único que da seguridad y protege a la gente.

-¿Cualquier alternativa al PNV pasa por sumar los votos con Podemos, por ejemplo en Gipuzkoa?

-El objetivo es volver a ganar en Gipuzkoa, sabiendo que hubo errores pero también cosas buenas como la política fiscal, con el consejero Azpiazu diciendo ahora cosas parecidas. Queremos disputar la hegemonía a los conservadores del país. Si hubiera una mayoría EH Bildu-Podemos, el PNV intentaría hacer gobiernos con PSE y PP.

-¿Cómo va el debate de ETA sobre su futuro? ¿Se disolverá o utilizará alguna fórmula alternativa?

-Públicamente no me voy a pronunciar. No sé qué acepción utilizará pero sé que irá en la dirección de consolidar el actual escenario.

-¿La disolución de ETA facilitaría al Gobierno español hacer cambios en política penitenciaria?

-No sé lo que hará el Gobierno del PP, quizás buscar excusas para mantener su situación. Con el desarme está teniendo ya dificultades porque aquí la mayoría de partidos estamos a favor de una solución integral.

-¿Puede salir alguna solución de las negociaciones PNV y PP? Los jeltzales ven convencidas a las «altas esferas» del Gobierno.

-El PNV necesita tener algo en la mano porque es difícil vender su pacto. Si el PP se mueve es porque ya no hay condiciones sociales para mantener su cerrazón con los presos.