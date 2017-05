Moix dice que no piensa dimitir y no ve ningún motivo para su cese

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, afirmó anoche que no piensa dimitir y que no ve ningún motivo para su cese tras publicarse ayer que tiene junto a sus tres hermanos una sociedad en Panamá heredada de sus padres.

El periódico Infolibre desveló que Moix posee el 25% de la sociedad Duchesse Financial Overseas, constituida en el paraíso fiscal de Panamá en 1988 y propietaria de un chalé en la localidad de Collado Villaba (Madrid) valorado en 550.000 euros.

En declaraciones en el programa Hora 25 de la Cadena Ser, Moix defendió que tener el 25% de esa sociedad no es incompatible con su cargo, lo ve "perfectamente" ético y aseguró que si los grupos políticos le piden explicaciones está dispuesto a darlas "sin ningún género de dudas". Lo no ético, consideró Moix, hubiera sido no haberlo declarado a Hacienda u ocultarlo.

Aseguró que se enteró de que su padre abrió una sociedad en Panamá cuando éste falleció "al pagar el impuesto de sociedades y vimos que la casa era de una sociedad no de nuestro padre y al verlo hacemos la declaración en el impuesto de sucesiones como en el modelo 720, pagamos los impuestos correspondientes y lo legalizamos todo". Moix afirmó que era una sociedad que nunca tuvo actividad y lo que hizo, añadió, "es heredar un bien que está a nombre de una sociedad en Panamá". El fiscal jefe Anticorrupción insistió en que no ha operado "en absoluto" en paraísos fiscales, ni ha aparecido por Panamá, ni ha hecho ninguna actividad de ningún tipo, ni ninguna operación a partir de esa sociedad.

A preguntas de la presentadora del programa, Angels Barceló, refirió que no había pensado que el hecho de tener esa participación en esa sociedad le podría generar algún problema en el futuro, puesto que "si uno legaliza y actúa conforme dice la ley y lo pone todo en conocimiento de Hacienda y paga sus impuestos, ¿dónde está el problema?". Preguntado si hubiera sido lo más apropiado haber disuelto la sociedad, Moix dijo que disolver la sociedad no depende de uno de los herederos, y que algunos de los hermanos no estaban de acuerdo. Cuestionado por si no veía incompatible tener una sociedad en un paraíso fiscal con su cargo, añadió que no ha cometido ningún hecho delictivo o irregular.

Asímismo, agradeció que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, siga confiando en él.