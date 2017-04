Maillo: «Rajoy no tiene nada que ocultar, pero tampoco nada nuevo que aportar»

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, está muy tranquilo tras la decisión judicial de llamarlo a declarar como testigo en la trama 'Gürtel', sobre la que "no tiene nada que ocultar, pero tampoco nada nuevo que aportar".

Martínez-Maillo ha incidido en la Ser que Rajoy "siempre cumplirá con la ley" y, preguntado por si testificará de forma presencial o no, ha respondido que declarará como determine el tribunal.

"Pero le puedo asegurar que con mucha tranquilidad y mucha seguridad", ha subrayado el dirigente popular, para quien la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) ha "inducido a error" al tribunal al utilizar argumentos inciertos para solicitar la testifical de Rajoy.

En auto y con el voto contrario del presidente de la Sala El tribunal del juicio del caso Gürtel dictará una resolución con una fundamentación razonada de su decisión de que declare como testigo el presidente del Gobierno, que contará con un voto particular discrepante del presidente de la Sala, Ángel Hurtado. Así lo ha adelantado Ángel Hurtado al comienzo de la sesión de hoy de la vista, en la que ha explicado que en la resolución se detallarán la fecha y otros aspectos de esta diligencia que ha prosperado al considerarla pertinente los otros dos magistrados de la Sala, José Ricardo de Prada y Julio de Diego. El tribunal tendrá que decidir de qué manera testifica el jefe del Ejecutivo, si lo hace de forma presencial ante el tribunal o por videoconferencia.

Ha reiterado que Adade es una asociación "claramente vinculada al PSOE" y que Rajoy no tenía ninguna responsabilidad económica ni presupuestaria en el PP entre 1999 y 2005, período por el que será llamado a declarar.

El coordinador general de los populares ha recalcado que el procedimiento judicial se limita a las campañas electorales municipales de 2003 en Pozuelo y Majadahonda, con las que Rajoy "no tenía ninguna relación".

"No estamos hablando de la financiación ilegal del PP en genérico", ha subrayado Maillo, para quien no hay ningún elemento nuevo para que el tribunal haya cambiado de opinión y decidido ahora llamar a Rajoy.

«Honorabilidad» entre 300 testigos

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha dicho que Mariano Rajoy "no tiene que aportar ninguna información" en el juicio por la primera época de 'Gürtel' y ha reivindicado su "honorabilidad", lamentando además la "filiación política de la acusación popular".

Ha recordado que Rajoy ya ha expresado su tranquilidad y serenidad y que no tiene nada que ocultar y ha aseverado que "la acusación popular en este caso está intentado hacer política a costa de la justicia española". "Cada uno tendrá que dar sus explicaciones oportunas", ha añadido el dirigente popular.

Tras reivindicar la honorabilidad del PP y de su presidente, Casado ha explicado que Rajoy hará "lo que le pida el tribunal como siempre ha hecho". "Es una persona intachable, y el PP es un partido que siempre ha mejorado España cuando ha gobernado. Otros como no ganan en las urnas intentan a través de acusaciones populares ganar en los tribunales o en la calle lo que le niegan los ciudadanos", ha dicho.

El tribunal, que enjuicia la etapa de 'Gürtel' entre 1999 y 2005, ha acordado la declaración de un Rajoy que se suma así a los cerca de 300 testigos que han sido citados en el juicio. Entre ellos exdirigentes del PP como Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, miembros de la actual ejecutiva como Javier Arenas, o la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que comparecerá mañana.

Tanto el Ejecutivo como el PP han expresado su respeto a la decisión del tribunal y ha mostrado su disposición a colaborar con la Justicia. La oposición, por su parte, ha pedido a Rajoy que dé explicaciones y que asuma responsabilidades.

Dastis, Zoido y la Marca España

Por su parte, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha asegurado este mismo miércoles que no cree que el hecho de que el presidente del Gobierno tenga que declarar como testigo en el juicio por la primera época de Gürtel afecte a la Marca España.

Al ser preguntado si cree que el hecho de que Rajoy declare afectaría a la Marca España, el jefe de la diplomacia española ha respondido dubitativo: "Espero que no, creo que no". Y luego ha apostillado: "Es la aplicación del orden jurídico español. El Gobierno y su presidente respetan y acatan las decisiones de la justicia, como no podía ser menos".

Mientras tanto el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha subrayado que el presidente del Gobierno ya ha reiterado su voluntad de colaborar con la Justicia "de la manera más directa y siempre que sea necesario", después de que la Audiencia Nacional haya decidido citarlo a declarar.

Zoido se ha remitido así a la respuesta que dio el pasado martes el Ejecutivo tras conocer esa decisión judicial y, además, ha comentado que espera que la Justicia sea "lo más rápida posible", en declaraciones a los periodistas durante la presentación de una campaña para el uso seguro de la bicicleta.

Según ha dicho, Rajoy está "a disposición para esclarecer cualquier tema para que al final sea la verdad la que resplandezca". "Y para que aquellos que no tengan nada que ver, y él ha sido citado como testigo, puedan seguir dedicando todo su tiempo a lo que lo dedica, que es (en el caso de Rajoy) gobernar para todos los españoles", ha remachado.

Además, ha hecho hincapié en que España es un Estado de Derecho, de manera que todo el mundo tiene que "colaborar con la Justicia" y respetar la división de poderes: "Se compartirán o no algunas decisiones judiciales, pero lo que hay que hacer es acatarlas".