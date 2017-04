Andoni Ortuzar (Presidente del PNV): «EH Bildu tiene que posicionarse en esta Euskadi sin ETA pero no le veo por buen camino»

Desde el despacho del presidente del EBB, Andoni Ortuzar, se puede observar ese Bilbao que bulle en la zona de los jardines de Albia, el Iruña o el Juzgado. Ortuzar estará en la plaza Nueva de la capital vizcaína para celebrar el día de la patria vasca, el Aberri Eguna, como cada Domingo de Resurrección. No será unitario, pero tampoco cree necesario que lo sea. Al menos de momento.

-Este Aberri Eguna 2017 se celebra por primera vez con una ETA desarmada. ¿Qué repercusión va a tener en la conmemoración?

-Lo primero que hay que decir es que es una buena noticia. Además, creo que se tiene que notar sobre todo en la izquierda abertzale, en una mayor autonomía, capacidad y valentía que les permita poder explicar su proyecto de país, para decir qué es lo que pretende.

-ETA anunció el fin de la violencia hace cinco años, ahora se ha declarado oficialmente desarmada. Sin embargo, el Aberri Eguna se sigue celebrando por separado entre los partidos nacionalistas.

-Sí, porque cada uno tenemos una referencia política y vivencial de la Euskadi que queremos. Mire, participé en el Aberri Eguna unitario del año 1978 y de allí no salió gran cosa. Si fuéramos capaces de cimentar un mínimo común denominador sobre la nación vasca y sobre sus derechos, tendría sentido una celebración unitaria. Si no, no.

-Ustedes en Bilbao, en la plaza Nueva, como es ya tradición, la izquierda abertzale en Gernika. ¿Se han planteado alguna vez un Aberri Eguna común o consideran que, en realidad, así es como están más cómodos?

-La unidad no puede ser farisea, no se puede celebrar un día como este después de estar a palo limpio. Tenemos que asumir que las organizaciones abertzales no hemos encontrado ese mínimo común denominador del que hablo, a ser posible el máximo, ni de unidad ni de análisis compartido.

-¿El final de la violencia y el desarme pueden facilitar la confluencia con EH Bildu o, como se está evidenciando tras el desarme, puede hacerla más difícil?

-El final de la violencia ayuda, pero no es suficiente. Eso sí, sin la tutela de ETA planeando por detrás, la izquierda abertzale debe ganar en autonomía política y como movimiento social. Pero para eso debe hacer, como los demás, una reflexión sobre la situación en la que nos encontramos hoy. Nosotros, el PNV, hemos puesto en valor nuestra historia desde la refundación de 1977. Nunca, desde la Edad Media, habíamos tenido un autogobierno como el que tenemos. En Navarra hay un gobierno del cambio que ha modificado la tendencia de muchos años y en Iparralde florece una pequeña institución que está organizada solo por vascos. Si en el año 77, cuando la izquierda abertzale apostaba por el todo o nada y nosotros por ir poco a poco, nos hubieran contado que íbamos a estar donde estamos, no nos lo hubiéramos creído.

-Muchos le dirán que no es suficiente.

-¡Claro que no! ¿Hay que ir a por más? Sí. Podemos buscar un análisis común, objetivos, compartir la visión del derecho a decidir con otras fuerzas, sobre todo ahora que la izquierda abertzale no tiene esa sombra alargada que fue ETA y se está quitando la mochila de la violencia.

El Metro y el desarme

-Señor Ortuzar, ¿no resultó un poco desmedido decir que era más histórico inaugurar una línea de Metro en Bilbao que el desarme?

-A ver, dije que era más importante y, además, creo que todo el mundo entendió lo que quería expresar. El desarme se produce porque alguien utilizó armas para infringir un daño enorme a esta sociedad y eso no se puede despegar del acto de Baiona. Todo eso es pasado y el Metro, en cambio, es futuro. Lo que quise decir es que el lehendakari Urkullu estuvo donde había que estar, en la apuesta de futuro, además de cumplir por la mañana con su papel en todo ese proceso.

-¿Qué le parece que Podemos celebre el Aberri Eguna?

-Podemos forzó la máquina el año pasado, aparentando ser lo que no eran. Sin embargo, me parece bien que celebren este día porque me gustaría que cada uno lo hiciera a su manera. Le pasó lo mismo al PSE cuando se fusionó con EE, que la celebración no cuajó porque esto es algo que te lo tienes que creer.

-Con quienes mantienen unas relaciones más que tensas es con el sindicato ELA. Les acusan a ustedes de no permitirles opinar sobre cuestiones políticas.

-No entendemos esa agresividad y esa violencia de ELA contra nosotros. Es tan exagerada, tan desmesurada, que ya ni siquiera nos altera lo que dicen, no surte efecto porque no es creíble. El 80% del manifiesto de ELA con motivo del Aberri Eguna es para dar caña al PNV. ¿Qué necesidad tienen? Esas ganas de matar al padre es algo que no se entiende. Una cuestión llamativa es que durante la campaña electoral el PNV tuvo que soportar los ataques más duros desde ELA. No desde el PP, ni el PSE, Podemos o la izquierda aber-tzale, no. ¡Desde ELA!

-Con la Iglesia vasca tampoco parece que las relaciones sean demasiado boyantes.

-Creo que la Iglesia vasca es más plural, más rica y está más entroncada con la sociedad de lo que parece y de lo que a veces dan a entender algunos obispos. Respeto la posición de los tres, pero tanto como representante de mi partido como por mis convicciones religiosas dije que me sentía más cerca de Matteo Zuppi.

-En una sociedad laica, ¿cuál es el papel de dos religiosos en un acto como el de Baiona?

-No vinieron como representantes de la Iglesia. Ambos son personas que han participado en otros procesos de pacificación que vinieron a dar apoyo a la legalidad y a ofrecer garantías. Una de nuestras obsesiones era esa, que todo el proceso fuera legal, verificable, total, único y no propagandístico. Es una garantía que ellos estuvieran ¿Qué se les puede achacar? ¿Cuál es el pecado? Los obispos también tienen opiniones que no tienen por qué coincidir con las de los fieles.

-¿Qué opina del proceso de refundación de EH Bildu? ¿Puede esta formación arrebatarles la hegemonía del nacionalismo vasco?

-No les veo en el buen camino para eso. Todavía están maniatados por el pasado, con la casa revuelta no solo por la disidencia sino porque están sin asentar. Eso ocurre en la coalición y, especialmente en lo que quería ser Sortu y que no ha conseguido, que era convertir a la izquierda abertzale en un partido político. Pero es que Bildu, antes de plantearse nada debe posicionarse en esta nueva Euskadi sin ETA. Hasta ahora han estado muy mediatizados y además para mal. ¿Cómo se sitúa ahora? ¿Entra en el sistema? ¿Acepta las reglas? Todo eso se tiene que despejar, igual que debe aclarar si acepta el país que tenemos en el que hay una realidad política en Navarra, en Iparralde, en Hegoalde. ¿La aceptamos todos? A partir de ahí se puede jugar a la confrontación o a la colaboración.

-¿El PNV tiene pensado seguir el modelo catalán?

-Vamos a aclarar las cosas. Nuestro estatus es cuantitativa y cualitativamente distinto. Partimos de una posición en la que la gran parte de las estructuras del Estado a las que ellos aspiran, nosotros ya las tenemos como es el caso de la autonomía fiscal. Nuestro estatuto es diferente, con un origen en los derechos históricos. Y contamos con una disposición adicional en la Constitución. Madrid no ha dado a Cataluña cosas que nosotros ya tenemos. Nuestro debe, sin embargo, es la territorialidad, algo que ellos han resuelto y nosotros no. Porque, ¿qué Euskadi iría al proceso? ¿Solo los territorios de la comunidad autónoma? A mí eso, como abertzale, no me gusta, porque quiero tener lazos con Iparralde y Navarra. La primera ruptura podría ser entre hermanos. Además, Cataluña no ha padecido 50 años de violencia. Somos sociedades distintas, ellos dependen de Madrid para todo. Nuestro estilo es diferente y pese a que tienen todo el respeto y la comprensión, nosotros tenemos que tomar nuestro propio camino.

-Sus socios del PSE defienden la transversalidad que supone la coalición que configuran con ustedes.

-El PSE aporta al gobierno esa familia histórica que ha vertebrado este país junto a nosotros desde hace 150 años. Era nuestro máximo adversario electoral, pero coincidíamos en los momentos trágicos y definitivos. Al PSE le hace falta hacer una reflexión sin apriorismos de la Euskadi del futuro, en fijarse en Euskadi desde Euskadi. Con Idoia Mendia parece posible que se emancipen un poco de Madrid.

-¿Es más fácil gobernar con el PSE que con EH Bildu?

-De momento sí. Bildu, en su relación con el PNV, se asemeja al cuento de la rana y el alacrán, su instinto siempre es picar aunque luego él se hunda. Su gobierno en Gipuzkoa fue también esa parábola, quiso dar la vuelta a todo lo que había hecho el PNV y esa experiencia le noqueó un poco. Pero siguen teniendo interés en suplantarnos.

Presupuestos

-Van a aprobar las cuentas de Rajoy. Le he oído decir que el Gobierno de España invertirá ahora en Euskadi lo que no ha hecho en muchos años ¿Por ejemplo?

-¿Vamos a aprobarlas? (Sonríe). ¡O no! El acuerdo no está cerrado ni hemos pasado el ecuador de la negociación. No todo está hecho porque, entre otras cosas, no es fácil superar cinco años de confrontación, sentencia va, sentencia viene. Hemos estado diez años sin liquidar el Cupo y eso con gobiernos de colores diversos, incluidos los socialistas en España y aquí. Para nosotros, tanto el Cupo como el Concierto son fundamentales, como lo son el transporte y las líneas ferroviarias, que tienen un agujero negro en Euskadi. Está pendiente también la política industrial y económica. Pero necesitamos dar coherencia a la sociedad para que nos entienda, porque es complicado arrimarse al PP ya que, ellos lo saben, hay una pulsión anti-PP. Somos valientes, pero de la valentía a la irresponsabilidad hay una línea tenue.

-Una curiosidad personal. Mi abuela decía siempre eso de 'si el PNV lo dice, por algo será'. Pablo Iglesias dijo que su partido y la monarquía son las únicas instituciones sólidas del Estado. ¿A qué se debe?

-No hacemos cosas que la gente vasca no entienda y hay un subconsciente colectivo que se fía del PNV a la hora de defender lo nuestro fuera de aquí. Esa cercanía a la gente la tenemos que tener muy presente en la negociación con el PP.