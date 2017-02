Zoido niega «presiones de policías jubilados» y limita a unos «ajustes» los cambios en la Policía

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negado que existan "presiones de policías jubilados" al nuevo equipo al frente de este Departamento ministerial y ha limitado a unos "ajustes" los cambios que lidera el nuevo director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, el comisario principal Florentino Villabona.

"No me consta presiones por parte de policías jubilados. Confio en los que ahora están desempeñando sus funciones, sabrán cumplir con sus altas responsabilidades", ha dicho Zoido en una entrevista en la Cadena Cope. "Habrá que hacer unos ajustes", ha añadido tras precisar que "no se trata de hacer ningún proceso de revisión". "No es mi estilo ni creo que sea conveniente", ha enfatizado.

El exalcalde de Sevilla ha subrayado que su voluntad es la de servir España. "Ni tengo licencia para cesar ni la voluntad mía es la de cesar", ha sostenido. Al ser preguntado sobre ello, Zoido ha dicho que desconoce si comisarios ya jubilados como José Manuel Villarejo, uno de los nombres propios de la conocida como 'guerra de comisarios', pueden ser juzgados por sus trabajos policiales. "No conozco al señor Villarejo", ha reconocido, "no creo que vayamos a tener un caso judicial sonado, lo desconozco".

Zoido ha defendido la gestión de su antecesor en el cargo, Jorge Fernández Díaz, para desde "su herencia seguir avanzando". Su intención, ha comentado, es que "la transparencia sea la nota dominante". "Las dudas deben desaparecer y la normalidad recuperarse", ha añadido al recordar que sus instrucciones al nuevo DAO es que prime el mérito y la capacidad en la elección de los pu estos de responsabilidad.