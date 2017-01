Vidal dimite como senador para «no ser un obstáculo para el proceso» soberanista

El juez Santi Vidal ha presentado esta mañana a la dirección de ERC la renuncia voluntaria al acta de senador para no ser un "obstáculo para el proceso" soberanista. Después de haber sido desautorizado de manera categórica por el Gobierno catalán y tras reunirse con la dirección de Esquerra, Vidal se ha visto obligado a dimitir. "He hecho unas declaraciones en un tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso, pero es evidente que tomadas en su literalidad, no se ajustan a la realidad", ha afirmado.

"Quiero dejar claro que en ningún momento he querido poner en duda que el actual Gobierno catalán actúa con absoluto respeto a la legalidad vigente, y que las decisiones que se tomen en cada momento disfrutarán de la cobertura legal del Parlamento de Cataluña y la Ley de transitoriedad Jurídica", ha remarcado Santi Vidal.

Asimismo, el senador Vidal ha pedido que "no se sobredimensionen" las palabras que ha pronunciado y también ha admitido que debería "haber contrastado mejor las informaciones antes". "Siempre he defendido los derechos y las libertades de los ciudadanos de Cataluña, y lo último que haré es dar excusas al Gobierno del Estado para evitar que los catalanes podamos votar, eso es lo más importante, y nunca lo comprometería", ha resaltado. "Seguiré trabajando discretamente para que este país sea justo y libre, siempre lo he hecho, y siempre lo seguiré haciendo", ha rematado.

La Fiscalía abre diligencias El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado esta mañana al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, la apertura de diligencias a fin de que investigue las declaraciones de Santiago Vidal, en defensa de la legalidad, del respeto a las instituciones constitucionales y en tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Según el Ministerio Público, si lo manifestado en algunas conferencias por el senador y exmagistrado Santiago Vidal fuese cierto, las actuaciones de las que acusa a la Generalitat "supondrían una grave vulneración de los derechos de los ciudadanos".

Por su parte, la consejera de la Presidencia y portavoz de la Generalitat, Neus Munté, ha desautorizado esta mañana de manera rotunda a Vidal, que en diversas charlas organizadas por Esquerra ha comentado en los últimos tiempos que el Ejecutivo catalán ha cometido ilegalidades, como obtener los datos fiscales de los catalanes. "Eso es absolutamente falso. Lo desmiento de manera rotunda y categórica. Estas declaraciones son muy graves porque son falsas y, por lo tanto, son inaceptables para el Govern".

"Estamos hablando de personas mayores de edad, conscientes del reto que tenemos y de la necesidad de ser el máximo de cuidadosos y pulcros con lo que hacemos y con lo que decimos. Hay que valorar si actitudes así suman al proceso o restan", ha reflexionado la consejera, cargando contra el republicano.

ERC se reúne para analizar lo sucedido

ERC, que tambiém ha desautorizado al senador, reúne hoy a su ejecutiva para decidir si toma alguna medida contra el exjuez, aunque no se espera que sean inmediatas, teniendo en cuenta que mañana la CUP decide si tumba o no los presupuestos.

Entre las interioridades sobre el proceso que ha ido revelando el senador republicano y publicadas por El País, destaca: "El Gobierno de la Generalitat de Cataluña tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos del gobierno español", dijo. "No os diré cómo lo hemos conseguido porque lo hemos conseguido de manera absolutamente ilegal, tenemos todos vuestros datos tributarias. Todos estáis fichados, todos. En el nuevo Estado no se escapará nadie", remató.

Además, señaló que se está formando una unidad de los Mossos "especializada en investigación y contraespionaje" y que está recibiendo el asesoramiento de Israel. Y además que la Generalitat tiene fichados a los jueces que simpatizan con el proceso. "De los 801 jueces españoles que hay en Cataluña sabemos perfectamente cuáles comparten nuestros sueños e ideales", afirma.