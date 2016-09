Ciudadanos dice que el pacto con el PP «se acaba» si falla la investidura de Rajoy

El secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha avisado de que el acuerdo firmado con el PP para apoyar la investidura de Mariano Rajoy "se acaba" si ésta finalmente fracasa, pero ha asegurado que este pacto "puede reeditarse en un futuro".

"Es un acuerdo para la investidura, si ésta decae es lógico que en principio acabe", ha señalado en declaraciones a RNE precisando que "así está pactado" con los 'populares': "Otra cosa es que pueda reeditarse en un futuro", ha añadido no obstante.

Según ha explicado Gutiérrez, será la Ejecutiva del partido naranja la próxima semana tome la decisión de si el acuerdo entre el PP y el partido naranja sigue en vigor después de la segunda votación del debate de investidura de Rajoy que se celebra este viernes y que, como la primera y salvo sorpresas, está abocada al fracaso.

Un acuerdo con PSOE y Podemos, imposible

El diputado de C's en el Congreso Joan Carles Girauta ha asegurado este viernes que "nunca en la vida" se abstendrían para favorecer un eventual Gobierno de PSOE y Podemos.

"Lo siento por la gente de buena fe que han hecho incluso una pequeña campaña pidiendo este tipo de Gobierno", ha destacado en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press.

Para Girauta, no quiere ni pensar que puedan celebrarse unas terceras elecciones en Cataluña y se tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para evitarlo: "Unas terceras elecciones debilitan enormemente la credibilidad de las instituciones políticas. Envías a la gente un mensaje de que su voto no vale y que deben votar hasta que nos valga a nosotros".

Tras constatar que las posiciones entre PP y PSOE están "muy cerradas", ha lamentado que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no hiciera ningún esfuerzo para seducir a los socialistas, así como que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se cerrara en el 'no' al dirigente popular.

También ha reivindicado que ceder no es un pecado y que hacerlo significa "que has negociado y has conseguido materializar alguna cosa", por lo que si el PSOE se abriera a negociar con el PP se podrían añadir aspectos al acuerdo alcanzado con C's.