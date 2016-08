Rivera traslada a Rajoy su «preocupación» por la mala marcha de la negociación

Albert Rivera envió ayer un mensaje a Mariano Rajoy para transmitirle de manera directa la "preocupación" que tiene Ciudadanos por la mala marcha de la negociación abierta hace una semana con el PP para tratar de alcanzar un acuerdo que les permita el 2 de septiembre dar su 'sí' a la investidura como presidente del Gobierno del líder popular.

El presidente de la formación naranja, según fuentes del partido, le comunicó a Rajoy que si en las próximas horas los negociadores del PP no demostraban que tenían voluntad de llegar a un acuerdo y atendían sus principales demandas Su partido no iba a firmar pacto alguno y no iba a salir de la abstención "técnica" que ya anunció hace casi un mes. En resumidas cuentas, más o menos lo mismo que anunció en público, sobre las ocho de la noche del jueves, Juan Carlos Girauta, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, cuando dio un ultimátum de 48 horas al PP, hasta la noche del sábado, para firmar un acuerdo o dar por acabadas las negociaciones.

Rivera le adelantó a Rajoy que su partido no va cerrar pacto alguno si los populares no adquieren por escrito compromisos sobre con qué dotación y en qué plazos pondrían en marcha medidas como el complemento salarial, el plan de pobreza infantil y el de lucha contra el fracaso escolar, la extensión de permisos parentales, y la dotación para garantizar la escolarización total de cero a tres años. También le dijo que no será posible el acuerdo si el PP no se compromete a pactar reformas profundas en instituciones básicas como las diputaciones provinciales o el Senado, o si no emprenden la despolitización del Poder Judicial y los tribunales.

El presidente de Ciudadanos envió el mensaje unas horas después de que ya publicase en Twitter un aviso similar: «Sin apoyo del PP a las reformas institucionales y a la clase media se impide el desbloqueo de España. Ojalá rectifiquen».

Sin apoyo de PP a las reformas institucionales y a la clase media se impide desbloqueo de España. Ojalá rectifiquen https://t.co/plBi3JIqbd — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 25 de agosto de 2016

Después de que Rivera tomase la iniciativa y de que Girauta lanzase el ultimátum, en la madrugada del viernes, los negociadores de Ciudadanos recibieron de sus homólogos populares las primeras cifras sobre cuantificación e inversiones para la puesta en marcha del plan social que les demandan desde hace al menos dos días. Según las fuentes consultadas, las dotaciones que les han comunicado son "insuficientes" para los de Rivera y no permitirían cerrar el acuerdo.

Los equipos se han reunido de nuevo sobre las once de la mañana con el reto de mejorar estas cifras y dar los primeros pasos en la reforma de las instituciones que demanda el partido liberal, pues parece la única posibilidad de enderezar las negociaciones y cerrar un pacto que el PP quiere para hoy mismo.