El conductor ebrio que mató a un matrimonio de Villabona en León entra en prisión 00:47 El detenido sale del juzgado para ingresar en prisión / Sandra Santos La resolución judicial revela que el conductor se bajó del coche tras el atropello y volvió a subirse para a continuación emprender la fuga JAVIER PEÑALBA Viernes, 29 junio 2018, 16:03

El juzgado que instruye el caso del atropello mortal de José Carrasco y su esposa Nerea Aguirre, tras ser arrollados por un conductor kamikaza en estado de embriaguez ayer en León, acaba de acordar el ingreso del automovilista en prisión. Las víctimas, residentes en Villabona, realizaban el Camino de Santiago en bicicleta junto a su hijo de 12 años que sufrió diversas lesiones,

El acusado ha sido conducido esta mañana a Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de de Sahagún. Tras la práctica de diversas diligencias, el titular del juzgado acordó el ingreso en prisión provisional incondicional del detenido. Según el auto de prisión, los hechos pueden ser constitutivos de dos delitos de homicidio por imprudencia grave en concurso con uno de conducción temeraria.

El hijo del matrimonio fallecido se encuentra ya en casa de sus familiares después de que fuera dado de alta anoche

En la resolución en la que acuerda esta medida, el juez señala que de las diligencias de investigación de la Guardia Civil obrantes en el atestado policial se desprende, «sin perjuicio del resultado de las pruebas restantes, que el investigado conducía su vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con tasas de alcohol por litro en aire espirado de 1,26 mg/l y 1,18 mg/l, presentando además síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol, y realizando una conducción inadecuada por esta circunstancia, llevando además una velocidad inadecuada, lo que motivó que arrollara a los tres ciclistas que iban circulando por el arcén a la altura del punto kilométrico 293,600 de la carretera N-601 (Adanero-León), sentido León, término municipal de Santa Cristina de Valmadrigal, causando la muerte de dos ellos, por la fuerza y violencia del impacto motivada por la velocidad a la que circulaba el vehículo, e hiriendo levemente a otro de los ciclistas».

Asimismo destaca que «después de producido el choque, el investigado se bajó de su vehículo, y posteriormente volvió a subirse al mismo, huyendo del lugar en la misma dirección que llevaba, siendo interceptado posteriormente en el kilómetro 311 de la N-601, en el término municipal de Mansilla Mayor».

El conductor, que ha sido increpado a la salida de las depedencias judiciales, ha ingresado en la cárcel de Villahierro, en Mansilla de las Mulas

El juez considera que los hechos son indiciariamente constitutivos de dos delitos de homicidio por imprudencia grave en concurso con uno de conducción temeraria y acuerda la prisión provisional incondicional, a petición de la Fiscalía, al apreciar que existe riesgo de fuga del investigado.

La decisión se ha conocido sobre las 14:30 horas. Minutos antes y al grito de «borracho, hijo puta y asesino», varios vecinos de Sahagún han increpado al varón cuando salía de las dependencias judiciales. Lo hacía esposado, en compañía de una pareja de guardias civiles y tapándose la cara con su camiseta para evitar ser captado por las cámaras de los medios de comunicación local y nacional. que durante horas esperaban a las puertas de los juzgados la decisión judicial.

Fue a primera hora de este viernes cuando, tras pasar la noche en dependencias policiales, la Guardia Civil trasladaba al acusado hasta los Juzgados de Sahagún, donde ha permanecido en su interior durante más de cuatro horas. Finalmente, el juez ha acordado el ingreso en prisión, que se ha hecho efectivos minutos después en la cárcel de Villahierro, en la localidad de Mansilla de las Mulas.

Drama en Villabona

El hijo del matrimonio fallecido, de 12 años, se encuentra ya en casa de sus familiares después de que el mismo jueves por la noche fuera dado de alta en el Complejo Asistencial de León, donde ingresó tras el siniestro. El menor presentaba lesiones de menor consideración y tras ser examinado por los facultativos del centro recibió el alta médica. Orats Carrasco abandonado el centro en torno a las diez de la noche acompañado de varios familiares.

Quienes conocían a José Carlos Carrasco y Nerea Aguirre aseguran que sentían pasión por la bicicleta. El padre acababa de comprarle una nueva a Orats. El chaval estaba «muy ilusionado» con el viaje que sus padres habían programado por la ruta francesa del Camino de Santiago. Hasta este jueves todo había discurrido conforme a lo previsto. Sin embargo, a media mañana el proyecto se vino abajo de manera dramática. Bastaron unas décimas de segundo para que un conductor kamikaze en estado de embriaguez se llevara por delante las vidas de José Carlos, de 44 años, y de su esposa, Nerea Aguirre, de 42. El automovilista les lanzó por los aires cuando circulaban sobre sus bicicletas. El chófer dejó además herido a Orats, que fue evacuado a un centro sanitario, aunque no se teme por su vida. El conductor se dio a la fuga aunque fue detenido tras dar positivo en la prueba de alcoholemia. El suceso ha causado gran conmoción en Villabona, donde la familia residía.

Marcha ciclista desde Tolosa el domingo para protestar por el accidente Oriako Txirrindulari Eskola, la escuela de ciclismo a la que pertenecía Orats, el niño de 12 años que sobrevivió al atropello en el que murieron sus padres en León, ha convocado una marcha el domingo en Tolosa para expresar su protesta por este suceso. La Junta Directiva de este club ha hecho público un comunicado en el que denuncia el atropello por parte de un conductor ebrio y en el que muestra su «solidaridad y sentido pésame» a la familia de los fallecidos «en estos momentos tan difíciles y duros». Además se compromete a ofrecer su «apoyo y amparo en los procesos judiciales que tengan lugar en el futuro». «Desde la escuela seguiremos trabajando para que no vuelvan a ocurrir hechos tan lamentables como los acaecidos», destaca esta escuela deportiva para alevines y juveniles a la que Orats se incorporó hace tres años y con la que sus padres, con quienes residía en la vecina localidad Villabona, también colaboraban. La marcha ciclista, de un kilómetro aproximadamente, arrancará tras una concentración que tendrá lugar a las cuatro de la tarde en el barrio de Amaroz de Tolosa.

Eran las 11.23 horas. José Carlos, Nerea y Orats acababan de incorporarse a la carretera N-601, a la altura del municipio leonés de Santa Cristina de Valmadrigal. Solo unos minutos antes habían hecho un alto en la etapa para reponer fuerzas. Llevaban en torno a una semana en ruta y les quedaban todavía varias etapas antes de llegar a la plaza del Obradoiro, en Santiago. Tras el descanso, cuando apenas habían cubierto quinientos metros, un turismo se los llevó por delante. Al parecer, los aitas circulaban por el arcén, en un tramo recto, dejando que su hijo pedaleara protegido por ellos.

Los padres recibieron el impacto brutal del coche que conducía el kamikaze y salieron despedidos. Sus cuerpos quedaron a unos veinte metros de distancia de donde recibieron el golpe. El hijo, que era el que circulaba más alejado de la carretera, también fue embestido, pero no le alcanzó de lleno y resultó herido.

El matrimonio falleció prácticamente en el acto. Hasta el lugar del suceso se desplazaron, además de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital básico del Sacyl, una unidad también medicalizada de Emergencias de Sacyl y el médico de atención primaria del centro de salud del municipio, que confirmó a su llegada el fallecimiento de los padres.

Los cuerpos de Nerea y José Carlos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de la provincia castellana al objeto de serles practicadas las autopsias.

Huida y arresto

Tras el atropello, el conductor se dio a la fuga, aunque fue detenido más tarde entre los municipios leoneses de Mansilla de las Mulas y Villamoros, a unos diecisiete kilómetros de distancia del lugar del siniestro. Al parecer, varias llamadas telefónicas efectuadas por algunos transportistas alertaron de lo sucedido a la Guardia Civil que envió de inmediato una patrulla al lugar. Fuentes consultadas indicaron que fueron los miembros de esta unidad quienes localizaron al conductor.

El helicóptero del Sacyl, en el lugar del accidente.

Los agentes detuvieron la marcha del vehículo y sometieron al chófer a un control de alcoholemia. Según Leonoticias, este dio positivo en la prueba y quintuplicaba la tasa permitida con un resultado de 1,16 miligramos por litro espirado. Los guardias procedieron a su detención y le trasladaron a dependencias policiales. Posteriores averiguaciones permitieron conocer que además el encausado circulaba sin el seguro obligatorio.

El alcalde de Santa Cristina de Valmadrigal, Ceferino Revilla, explicó que el detenido, que conducía un vehículo de la marca Audi, residía en León capital y que en el momento del suceso se dirigía a Valladolid, ya que es un empleado de la planta de Renault. Se trata de un varón natural de Cataluña.

Aviso a familiares

Tras el siniestro, la Guardia Civil inició los trámites habituales en estos casos para trasladar la noticia a los familiares de las víctimas. Para ello, establecieron contacto con la Ertzaintza, que llevó a cabo labores de intermediación. La alcaldesa de Villabona, Maite Izagirre, entabló también comunicación con los familiares.

La trágica noticia causó una gran conmoción en el entorno más cercano de las víctimas. «He podido hablar a las cuatro de la tarde con un hermano y estaba llorando, estaba destrozado», indicaron fuentes cercanas a las familias.

Al poco de tener conocimiento de los hechos, varios familiares emprendieron el viaje a León para cumplimentar los trámites legales en estos casos, así como para acompañar y atender las necesidades del menor herido en el hospital. En este sentido, la alcaldesa de Villabona efectuó algunas gestiones para que los familiares contasen con el apoyo y la asistencia de las instituciones castellano-leonesas en los momentos tan difíciles que viven. Asimismo, Maite Izagirre puso a disposición de la familia los recursos municipales que precisen.

De momento, no hay una fecha concreta para el traslado de los cuerpos de José Carlos Carrasco y Nerea Aguirre hasta Villabona. No obstante, fuentes funerarias indicaron que los cadáveres podrían llegar entre el viernes y el sábado a Gipuzkoa, una vez realizadas las pertinentes autopsias. De momento no se ha fijado el día para la celebración del funeral.

En Villabona la noticia del fallecimiento del matrimonio fue conociéndose a partir del mediodía. Incluso a primera hora de la tarde había personas que desconocían los hechos. «Acabo de saber quiénes eran. Es un auténtico drama que me recuerda otro caso que tuvo lugar hace unos años, cuando un camionero ebrio circuló desde Alegia hasta Villabona en dirección contraria y mató a una mujer de Errenteria que se dirigía a trabajar a Irura», señaló un vecino.

Villabona se personará como acusación en el caso de la pareja arrollada El Ayuntamiento de Villabona ha anunciado este jueves su «determinación» de personarse como acusación popular en «el juicio que se vaya a celebrar» por la muerte del matrimonio, vecino de esta localidad guipuzcoana, que ha fallecido en Matallana de Valmadrigal tras ser arrollado por un conductor ebrio. La Junta de Portavoces ha aprobado una declaración institucional, con carácter extraordinario, en la que además de esta decisión expresa su «profundo dolor y su solidaridad» con los familiares y amigos de los fallecidos y de su hijo, de 12 años, herido también en este siniestro. En su escrito, publicado en la web municipal junto a un lazo negro, la corporación de Villabona asegura que «en estos difíciles momentos» todas las palabras de apoyo a las víctimas «son pocas», al tiempo que ofrece su ayuda a los allegados «para cualquier gestión oficial que tengan que realizar en relación con estos luctuosos hechos».