El PNV rechaza la comisión que pide el PSE para investigar a Bildu por los residuos

Desde que el pasado miércoles una sentencia anulara la rescisión del contrato de adjudicación del primer proyecto de incineradora en Zubieta, PNV y PSE habían participado de la misma carrera por pedir «responsabilidades políticas» a los dirigentes de EH Bildu que gestionaban en 2013 tanto la Diputación como Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa (GHK). La disonancia llegó ayer. La carrera se bifurcó. Uno de los socios del Ejecutivo foral, el PSE, tomó la dirección hacia una comisión de investigación en las Juntas Generales de Gipuzkoa. El otro, el PNV, le cerró el camino. Nada de comisiones. No hace falta.

A la misma hora del mismo día, el teniente de diputado general, Denis Itxaso (PSE), y el portavoz foral, Imanol Lasa (PNV), hacían público sus discursos, idénticos en cuanto al señalamiento de EH Bildu como responsable político de las consecuencias que se han derivado de la paralización de la incineradora -falta de infraestructuras y deuda económica, coinciden-, pero discrepantes en cuanto a buscar la forma de oficializar la atribución de dichas responsabilidades.

Itxaso compareció ante los medios junto a la portavoz del grupo juntero socialista, Susana García Chueca, para mostrar la disposición de su formación a constituir una comisión de investigación en el Parlamento guipuzcoano. «Nos parece imprescindible que los grupos junteros podamos conformarnos una opinión certera sobre las consecuencias de todo tipo derivadas de la reciente sentencia y para ello resultaría muy ilustrativo poder escuchar opiniones expertas del ámbito jurídico y financiero», explicó García Chueca. Y entró al fondo. «A partir de ahí resultará más fácil decidir si procede o no actuar legalmente contra los administradores de GHK».

Mientras, Imanol Lasa señalaba que «las sentencias están dejando bien claro que lo que cometieron -la coalición abertzale- fue fraude de ley, no respetaron las mayorías en Juntas Generales, ni tampoco las indicaciones por parte de los ayuntamientos y de muchas mancomunidades que ya les advertían de que lo que estaban haciendo era ilegal».

Para el PNV «es evidente que existe una responsabilidad política ya dilucidada que es exclusiva de los anteriores gestores de Bildu», por lo que no hace falta que una comisión de investigación llegue a semejante conclusión. Los jeltzales consideran que la sentencia del Contencioso-Administrativo ya deja claro «que Bildu incurrió en una evidente desviación de poder y actuó en total ausencia de competencia en relación con las decisiones adoptadas».

Y tampoco piensa que sea preceptiva la conclusión de una comisión de investigación para adoptar medidas jurídicas al entender que «las eventuales responsabilidades de otro tipo en las que hayan podido incurrir los anteriores gestores de Bildu tendrán que ser estudiadas desde un punto de vista jurídico y económico, siempre con el rigor técnico debido». Ante la llamativa disonancia con su socio de Gobierno, el PNV zanjó ayer su rechazo a la propuesta del PSE señalando que «no tiene ninguna intención de alimentar conflictos, ni de enredarse en debates estériles, que ya duran demasiados años».

LAS FRASES



Con todo, la llave para abrir o no una comisión de investigación sobre la gestión de la paralización de la incinerdora la tendría, paradógicamente, la misma formación que tomó la decisión de indemnizar a las empresas para enterrar el proyecto: EH Bildu.

En una primera reacción, la coalición abertzale dijo no poder valorar la propuesta socialista al desconocer su contenido. «En el momento en el que la recibamos, la estudiaremos y valoraremos qué aportaciones podemos realizar», señalaron fuentes de EH Bildu.

La segunda fuerza en la Cámara guipuzcoana manifestó su «sorpresa» por «que una petición así parta del PSE, teniendo en cuenta que los dos partidos del Gobierno han impedido sistemáticamente en esta legislatura la apertura de cualquier comisión de investigación propuesta, incluida una para analizar las supuestas irregularidades de Bidegi y otra para analizar los posibles perjuicios de la incineradora sobre la salud».

Podemos no se opondría a una comisión de investigación si se diera el remoto caso de que PSE y Bildu llegaran a un acuerdo sobre sus términos. La formación morada subrayó que «apostamos por la transparencia y no nos oponemos a que se investigue nada en sede parlamentaria, pero no todos los grupos pueden decir lo mismo, porque han impedido crear una comisión sobre Bidegi».