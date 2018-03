Aitana invita a todos sus fans a escuchar lo nuevo de Cepeda Operación Triunfo Las redes sociales enloquecen con los primeros acordes de 'Por ti estaré', el adelanto del primer disco de Luis Cepeda INÉS RODRÍGUEZ Miércoles, 28 marzo 2018, 13:26

Cepeda ha presentado un pequeño adelanto de su primer disco, apenas unos acordes del tema 'Por ti estaré' que, sin embargo, han servido para revolucionar las redes sociales. Los fans de Operación Triunfo estaban ansiosos por conocer el repertorio del gallego y lo han demostrado con creces.

La reacción amenaza, además, en convertirse en locura, después de que Aitana haya colgado en Instagram Stories un vídeo apoyando a su compañero, e invitando a los fans de ambos a escuchar ese primer fragmento de 'Por ti estaré'.

«A ver chicos, me he enterado de que hay un adelanto de una de las canciones del disco de Cepeda. Teneís que ir todos a verlo»,arenga la catalana, quien además deja caer: «en realidad ya he escuchado algunas cosas y está muy guay, de verdad, está muy guay». Una frase que, seguro, da alas a todos los seguidores de 'Aiteda'.