Áncora: la sentencia no cuestiona la protección

La asociación Áncora, que defiende el patrimonio de la ciudad, puntualiza que la sentencia «no anula la Orden de Protección del Gobierno Vasco; antes bien, mantiene la catalogación actual y el reconocimiento a los valores culturales del edificio». «La magistrada considera que en el expediente no se analizaron las afecciones económicas derivadas de la declaración de Bien Cultural, pero no se impugna la resolución previa de 8 de Septiembre de 2014 del viceconsejero de Cultura, por lo que el cinematógrafo sigue formalmente protegido y su relevancia histórico-artística no se cuestiona». Para Áncora «la sentencia tampoco declara la ruina del Bellas Artes, e incluso señala que no existe incompatibilidad entre la situación ruinosa de un edificio y su calificación como Bien Cultural».

El grupo de EH Bildu en el Ayuntamiento, por su lado, consideró que el Gobierno municipal debe interponer recurso ante la sentencia porque «va en contra de los intereses de la ciudad y de la conservación de su patrimonio». La coalición recuerda que el Ayuntamiento «es parte codemandada en la causa» y que el propio Ayuntamiento ha considerado que el edificio «tiene valores a proteger y a preservar».