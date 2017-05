«He diseñado la tipografía vasca 'Harri', un proyecto personal recién terminado»

Juan Luis Blanco Aristondo conoció el mundo de la tipografía a través de las Bellas Artes y el Diseño Gráfico. Sin embargo, el mundo de dibujar letras lo descubrió mucho antes, ya que iba a dibujar con su padre, el que fuera profesor y artista Clamades Blanco. «Mi padre hacía este tipo de rótulos cuando no existía todavía el vinilo adhesivo, eran rótulos hechos a mano. Yo aprendí a dibujar con él, haciendo rótulos en furgonetas, camiones o fachadas de forma tradicional», recuerda.

-¿Cuándo se dio cuenta que querías dedicarte a la tipografía?

-Mis primeros estudios fueron de Diseño Gráfico en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao. Durante 20 años, y antes de dedicarme a la tipografía, he trabajado en el mundo del Diseño Gráfico. La tipografía es una herramienta que he aprendido a utilizar durante ese periodo, sus variantes y necesidades. Pero llegó un momento en el que me apeteció diseñar mis propias tipografías porque no encontraba lo que quería. Fue entonces cuando me di cuenta de que no es un trabajo sencillo, se trata de una especialización, necesitas aprenderla. Es ahí, en el 2013, cuando decidí hacer un Máster en la Universidad de Reading en Inglaterra y especializarme en tipografía.

-¿Anteriormente se ha dedicado a la tipografía?

-Dedicarme de forma profesional, hasta ahora no. Había hecho algún intento de diseñar mis propias tipografías, pero siempre en los ratos libres que me dejaba mi trabajo y con muchas dificultades, porque realmente es una tarea compleja a la que necesitas dedicarle tiempo para saber cuáles son las herramientas o las tecnologías necesarias. Es una técnica que va avanzando continuamente y necesitas estar al día.

-¿Y actualmente?

-Todo lo que puedo porque no es fácil encontrar clientes y proyectos a los que dedicarse. Mi intención es dedicarme a la tipografía y a la caligrafía y estoy en ello, compaginándolo con el diseño gráfico.

-¿Fuera del estado existe más oportunidades para los tipógrafos?

-Sí, fuera de aquí existe más cultura en relación con esta profesión. Creo que es más sencillo que aquí, siempre que consigas los contactos adecuados para abrirte en el mercado, fue por eso por lo que decidí hacer el Máster en Reino Unido. Fuera del estado, y a raíz de un proyecto colectivo financiado por la fundación holandesa Khatt Foundation, he trabajado en un tipo de fuente para Google que se publicará este año en su directorio Google Fonts. Este proyecto lo llevé a cabo con una compañera de clase que ahora está en la India. Google es una empresa internacional, y diseñar para él significa que tienes que diseñar el alfabeto latino, a la vez que otros alfabetos. Mi compañera trabajó en dos alfabetos indios -en India se usan 13 diferentes según la región- y yo me encargué del latino, el nuestro.

-¿En qué otros proyectos ha trabajado?

-Acabo de terminar un proyecto personal. Básicamente es la versión de rotulación que se hace aquí, la grafía vasca. Yo no encontraba una versión que fuera elegante y refinada, por eso pensé «si no lo encuentras, ¿por qué no hacerlo?» Y eso es lo que hice. He diseñado la tipografía 'Harri' (su nombre viene de su origen como letra labrada en piedra). Se ha publicado en la web de Type-Ø-Tones, también en una web de tipografías catalana, y a través de ellos en la web de Type Network, la cual tiene una difusión internacional. Hace poco hice un programa para un evento organizado con motivo del segundo aniversario de la constitución de la Entidad Local menor de Itziar. También he trabajado en varios trabajos personales que espero que se vayan viendo pronto.

-También trabaja con la caligrafía o rotulación.

-Se trata de proyectos pequeños como la rotulación de los barriles del bar Goiko, poner el nombre a una embarcación de 60 años, recuperada por la asociación Beduola o la lista de precios de la pared de la panadería Agurtzane. Existen modelos diseñados para la caligrafía, pero finalmente sale de tu mano y es inevitable darle tu propio estilo, cada letra es diferente porque es imposible hacer dos iguales. En tipografía, sin embargo, es todo lo contrario: cada letra va a ser igual todas las veces que la escribas. Por ejemplo, en las letras que hice para el monolito de la plaza Zuloaga son hechas con caligrafía.

-Recientemente ha sido premiado en el TDC Typographic Excellence Awards 2017. ¿En qué consiste?

-El premio TDC es un reconocimiento público hacia mi trabajo y mi esfuerzo. Los ganadores de este certamen consiguen el sello o la medalla TDC para tu web personal, una especie de diploma que acredita tu trabajo de calidad y con el que consigues un mayor prestigio profesional. Para mí, estos premios siempre han sido un referente. Además, los trabajos se publican en un libro que tiene una gran difusión, también se hace una exposición itinerante por todo el mundo, es un escaparate. Se presentó gente de cuarenta países y un total de 180 proyectos. Nosotros nos presentamos con uno de los proyectos financiados por la fundación holandesa Khatt Foundation en la categoría de diseño tipográfico. Se trata de un proyecto colaborativo que incluye diseñadores tipográficos de Cataluña, País Vasco, Francia, Túnez, Líbano y Marruecos. Tres grupos de diseñadores desarrollan tipografías multiescritura (alfabeto latino, árabe y tifinagh (bereber). La fundación nos becó para hacer tres proyectos colectivos y yo tomé parte en dos. Uno de esos proyectos, al que bautizamos como Qandus, diseñado por Laura Meseguer (Cataluña), Kristyan Sarkis (Líbano) y yo mismo, que es el que ganó el premio TDC Typographic Excellence Awards 2017. Los ganadores del concurso ya se han dado a conocer, pero todavía no se han publicado en la web del TDC de forma oficial, supongo que hasta que se publique el libro.

-¿A qué tipo de clientes ofrece su servicio? ¿Y cómo pueden ponerse en contacto con usted?

-Uno de los clientes que más me interesan son los estudios de Diseño Gráfico, que pueden comprar los diseños hechos por mí o a medida. Intento publicar periódicamente tipografías nuevas, como la vasca Harri, que cubre ese espacio que faltaba aquí. En caligrafía o rotulación estoy abierto a cualquier proyecto que se me presente porque es una tarea que hago con mucho gusto y la cual me permite salir un poco del mundo del ordenador y de la programación. Todo aquél que le interese ponerse en contacto conmigo puede hacerlo a través de mi página web www.blancoletters.com, donde muestro mis trabajos e intento vender las tipografías que diseño.