La Orquesta despide curso esta tarde en San Pedro

La Orquesta Sinfónica y la Banda afrontan un intenso e interesante fin de semana para los aficionados a la música. Los primeros en ocupar el escenario son los jóvenes de la Orquesta Sinfónica de Bergara que esta tarde, desde las 20.00 horas, en la parroquia de San Pedro presentan el concierto que despide la temporada y abre el periodo vacacional para sus 54 músicos.

Acuden ante el público con un programa «muy variado», como apunta el director Alfredo Gz. Chirlaque, «son piezas sinfónicas escritas para orquesta. En este concierto buscamos este tipo de repertorio a nuestra medida ya que en otras actuaciones estamos más limitados por la presencia de otras agrupaciones. Hay un poco de todo».

Abren con 'Exodus' de Gold, detrás el capricho sinfónico 'Nada y mucho' de Arriaga, 'Memoirs of a geisha' de Williams, el poema sinfónico 'Danse macabre' de Saint-Saëns, y cierra la banda sonora de 'Brave' firmada por Doyle. El concierto es gratuito.

El grupo fundado en 1986 ha ido mejorando a nivel musical en base a jóvenes que arrancaron en una experiencia que les ha llevado a ser una de las grandes orquestas aficionadas de Euskadi.

La preparación musical a cargo del director obliga a los componentes a realizar un ensayo semanal. Los viernes por la noche, el general, que se ha alargado hasta las dos horas para eliminar el segundo.

La preparación se centra el fin de semana porque muchos de sus miembros estudian o trabajan fuera de la localidad.

La formación sinfónica está integrada con una media de edad de 32 años, y por ella han pasado un total de 160 músicos.

La Banda el domingo

Pocas horas después de la cita de hoy, algo más de un 10% de sus instrumentistas volverán a colocarse ante el público pero en esta ocasión con la Banda Municipal. Esa agrupación ofrece el domingo en el Espolón, a las 12.30 horas, un concierto precedido de un pasacalles desde las 11.30 horas con la pieza 'Or konpon'. Unos pocos compaginan funciones en los dos grupos, «preferimos diferenciar por que se generan muchas obligaciones y se abre el abanico a nuevas plazas», destaca Alfredo, que también dirige a estos 72 músicos.

El concierto está compuesto por el pasodoble 'Lagartijilla' de Domingo, la obertura de 'Ross Roy' de Haan, 'Beauty and the beast' de Menken, una selección de la zarzuela 'Katiuska' de Sorozabal, 'On the sunny side of the street' de McHugh, y cierran con 'Pirates of the Caribbean' de Zimmer.