El reino Yoruba a través de las máscaras Gelede

Kevin Iglesias Tolosa Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:21 | Actualizado 20:29h. Comenta Compartir

África sigue siendo todo un secreto para los occidentales. Es tan rica en cultura que se nos escapa su extenso folclore, sus ritos y sus tradiciones. En el Topic, existe una ventana al basto continente, a través del ambigú, donde hasta el 7 de diciembre puede visitarse la exposición de máscaras Gelede, propias de esta sociedad yoruba originarias del suroeste de Nigeria, Benín y parte de Togo.

De las cuarenta y tres máscaras Gelede y Efe que adquirió la casa del títere en 2023, pertenecientes a los herederos de la coleccionista neerlandesa Ursula Voorhuis, veintiuno están expuestas en esta muestra. Previamente fueron mostradas al público dentro del museo en 2012, una hazaña para el edificio tolosarra, pues fue la segunda exposición, la primera fuera de los Países Bajos, que se realizaba.

Estas piezas son parte de una ceremonia que desde 2008 es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, debido, además de a su valor para esta etnia y su peculiaridad, a sus cantos en yoruba, música de tambores y danzas con las máscaras. Son unos tocados curiosos, que se colocan los hombres –y solo los hombres– sobre la cabeza a modo de casco, con rostros femeninos serenos y con escarificaciones.

Las mascaradas Efe y Gelede se celebran para mejorar la fertilidad de la tierra y los habitantes, y ahuyentar la negatividad

Representan a una antigua sociedad matriarcal compuesta por hechiceras, que podían ser tanto protectoras de la comunidad como destructoras de la misma. Para no enfadarlas y ganar el beneplácito de las madres, como también se las conoce, así como honrar a Ìyá Nlá, la deidad femenina que da origen a todo lo que conocemos, los hombres de los pueblos danzan y cantan en esta ceremonia positiva y enérgica. También honran a las mujeres mayores del pueblo y a sus antepasadas, consideradas poderosas, sabias y en parte espirituales que pueden guiar a la sociedad yoruba hacia la prosperidad, si logran que la ceremonia las satisfaga.

Estos festivales se celebran con cierto éxtasis, para ahuyentar los malos espíritus o la negatividad, después del final de una cosecha, en tiempos de sequía, hambruna o ante una epidemia. Es un rito muy vistoso, en el que se entremezcla el puro entretenimiento con humor y sátira, con las enseñanzas que las máscaras representan, desde los valores que ha de tener el pueblo en su conjunto, instruir y recordar sucesos históricos y relatar antiguas leyendas de deidades de esta tribu.

La mascarada comienza de noche, con el rito Efe, en el que la oratoria y los cánticos toman protagonismo. El portador de la máscara Oro Efe canta canciones tradicionales con los que ora a las deidades y a las Awon Iya Wa (Nuestras Madres), mujeres de la sociedad matriarcal. El público participa a modo de coro. También se emplea la sátira para señalar actos reprobables de individuos de la aldea. Le sigue la máscara Tetede, Ajakuna o de la Gran Madre, según la región.

A la tarde siguiente, en el rito Gelede, aparecen el grueso de las máscaras que pueden verse en el ambigú, que realizan danzas ataviados con ropajes llamativos que les cubren todo el cuerpo, ocultando su identidad. Puede acabar durando días, y hacerlo correctamente asegura, según sus creencias, la prosperidad del pueblo y una mejora de la fertilidad, tanto la de la comunidad como la de la propia tierra.

Sencillos títeres

El vídeo que se proyecta en el propio espacio habilitado permite ver a las máscaras en acción, gracias al material recogido por la Unesco. Pero, ¿cuál es la razón de que estén en un museo de la marioneta? Sobre las máscaras suelen incluirse pequeñas representaciones, desde sucesos pasados, mitología, religión, costumbrismo e incluso puramente satíricos. Estas ganan movimiento gracias a sistemas de hilos que los bailarines mueven durante sus danzas, mientras agitan las piernas para hacer sonar los aros metálicos que llevan en los tobillos. En definitiva, son unos títeres sencillos, pero representativos de la antigüedad de este arte y su importancia para los yoruba.

Tanto las máscaras que se colocan sobre la cabeza a modo de cascos como las vestimentas que portan para la ceremonia son troncos de madera tallados y pintados con colores llamativos, y telas confeccionadas expresamente para la ocasión. Por lo cual, no hay una pieza igual, todo depende de la artesanía e imaginación del portador.

Parte de la sociedad colabora en las mascaradas Efe y Gelede, siendo entrenados desde pequeños. Aquellos que bailan al son de los tambores son seleccionados para tener el rol de representantes de la cultura. Deben conocer bien el patrimonio y las historias de la sociedad, y con los años van adquiriendo mayor maestría para interpretar estas ceremonias de ritmos rápidos, cambiantes y extenuantes.

También en escaparates

Con motivo del festival Titirijai, el museo Topic ha vuelto a colaborar con la asociación de comerciantes Tolosa&Co para llevar la exposición también a los escaparates de las tiendas seleccionadas. Así, la Parte Vieja es un buen muestrario de la colección de máscaras Gelede y Efe, y un motivo más para pasear por las históricas calles, reconocer el arte africano de los yoruba y ver los productos destacados. Hoy será el último día para poder observar estas piezas en los escaparates, con la conclusión del festival internacional de títeres.

Sin embargo, la muestra con veintiún máscaras sigue en el ambigú de la casa del títere hasta el próximo domingo, día 7. Una pequeña ventana al extenso y rico patrimonio cultural africano, y una forma de títere propia que ha trascendido generaciones para ser otra forma de narrar historias y transmitir valores humanos.

Reporta un error