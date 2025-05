El look de la música se elige en Tolosa

Kevin Iglesias Tolosa Viernes, 30 de mayo 2025, 19:39 | Actualizado 19:52h. Comenta Compartir

Vivimos en una era en la que cada vez prima más lo visual. Nuestra apariencia, nuestra forma de vestir, ha tomado una relevancia como nunca antes, llegando a impregnar todos los estratos sociales, sin importar la procedencia, bajo la influencia de algoritmos y tendencias nacidas en la pequeña pantalla que guardamos en el bolsillo. Se busca destacar, realzar la imagen o sentirse seguro, todo ello bajo una moda que exige la constante renovación del armario. Es, al abrir este mueble, cuando surge la pregunta: ¿Qué me pongo? La estilista tolosarra Myriam Lizarralde tiene la respuesta, y lleva seis años ofreciendo su visión a varios artistas musicales de la escena vasca.

Todavía con la resaca emocional del éxito del último Fashion Show de Tolosa&Co en el Triángulo, Lizarralde siente que la apuesta realizada en 2019 ha tenido sus frutos. Desde pequeña le llamaba la atención la estética, y en su adolescencia las puertas a la moda se le abrieron con el blog 'The Blonde Salad' de Chiara Ferragni. Sin embargo, no fue hasta que acabó la carrera de Comunicación Audiovisual cuando vio en el estilismo una profesión. Se trasladó a Barcelona para cursar el máster de Estilismo y Comunicación en Moda, «ideal» para unir dos temas que le apasionan, la moda y el cine.

Terminó sus estudios con la firme decisión de volver a Tolosa, primero por el estilo de vida, y segundo por la «cercanía y naturalidad» que palpa en el mercado de Euskal Herria, apenas desarrollado en comparación con la ciudad condal o Madrid. «Me hace más ilusión llegar a ser una referente para alguien de aquí que ser alguien más fuera. Sentía que las relaciones con el equipo eran impersonales, frías, superficiales», explica. Con la ambición por emprender su camino laboral en su tierra, la estilista tuvo su primer contacto con el panorama musical vasco a través de otra tolosarra: Ana Arsuaga, Verde Prato.

Entre sus trabajos destaca el estilismo de Zetak en los dos espectaculares conciertos de 'Mitoaroa' en el Navarra Arena

«Coincidencia y buena suerte» trajo una oportunidad en una sesión de fotos promocionales, y la conexión cuajó y se extendió hasta la actualidad, eligiendo el vestuario de la cantante para conciertos, videoclips y marketing. Desde entonces ha encadenado trabajos y tras seis años, está detrás de los looks de Zetak, Süne, Dupla, Sara Azurza y Antton Telleria, entre otros. La figura del estilista con los años va ganando peso en Euskadi para ser también otra vía de comunicación de la música, y sobre todo son los jóvenes artistas emergentes quienes incluyen esta figura para mimar hasta el último detalle.

Ecléctico y vanguardista

Sin ubicarse en ninguna tendencia en concreto, dos palabras definen el estilo de Myriam Lizarralde: «ecléctico y vanguardista». Ya sea en sesiones de fotos para su portafolio o para una revista, con vestimentas sugerentes y con una historia o mensaje detrás, llamadas editoriales de moda, o de cara a un videoclip, concierto o vídeo promocional, la tolosarra da sentido a cada decisión en el vestuario, nada es arbitrario. «Soy incapaz de elegir una prenda que no vea una razón de ponerla, de centrarme solo en lo visual y estético», asegura.

A la hora de trabajar, genera un 'moodboard' (tablero de inspiración), un collage en el que reúne los diferentes elementos, desde ropa a cuadros de arte, que le inspiran para construir la identidad visual. Después contacta con marcas o diseñadores emergentes para obtener los conjuntos, y reforzar así el mensaje del modelo o artista, dando forma al «universo» que se transmitirá desde su música a la vestimenta. Le gusta jugar con los contrastes de estilos, aunque indica que lo importante es «respetar la personalidad e identidad del artista», y en el caso del próximo lanzamiento, vestir cada álbum como si tuviera una «personalidad propia». «Eso hace que cada álbum o cada videoclip sea una historia y conectes con tus oyentes», añade Lizarralde.

Pero en estos tiempos en los que la imagen prima sobre el resto, donde todo es un acto comercial, de marketing, ¿es más habitual buscar la sorpresa, en ser rompedor y hacer que el perfil destaque, o basarse en la forma de ser del artista? «Por hacer se hace de todo, pero yo soy más partidaria y funciona mejor ajustarse a la persona porque lo hace identificable. Justamente ahora, que en música cualquiera puede crear, el público valora la personalidad de un artista y que sea único», responde.

La inspiración para todos estos trabajos la toma del cine, de las sensaciones que le genera el proyecto en el que se embarca, y por las referencias que pueda recabar de artistas o estilistas, desde «fotógrafos de moda a artesanos de cerámica», que han abordado una temática similar desde otro enfoque. «Me abre la mente. Aprendes más del resto que de lo que tienes cerca».

Creando universos

Tomamos cuatro ejemplos para valorar su trabajo. A Zetak llegó a través de la productora Muga, en la realización del videoclip de la canción 'Hileta kantu nafarra'. Después, fue la encargada del vestuario del grupo en los dos espectaculares conciertos de 'Mitoaroa' en el Navarra Arena, además de vestir a Klara Mendizabal y Javier Botet, y dar indicaciones para la imagen visual de los dantzaris de Kukai, personajes tradicionales de la mitología de Euskal Herria, Marala y Neomak. «El grupo tiene un estilo muy simbólico, acorde a las canciones y los videoclips. Es una unión entre la mitología y transmitir lo que entendemos como una sensación de casa, de cercanía con la cultura y el folklore vasco, pero con innovando hacia una nueva profundidad», detalla sobre el proyecto de Pello Reparaz.

Cuando Josune Arakistain, alias Süne, ultimaba los conciertos finales de Huntza, necesitó de sus servicios para definir su estilo dentro de su futura andadura en solitario. Nuevamente de la mano de Muga –y el respaldo del estudio Chroma–, creó su universo o identidad «desde cero», trasladando «sus orígenes rurales en Itziar y la faceta más techno o de electrónica de la discoteca Txitxarro de Deba». «Fue divertido. Es una mezcla entre una txosna y la mítica sala. Queríamos dar la sensación a través de su vestuario de que estaba entre esos dos mundos, que pudiese fluir y pasar de un lado a otro».

De Verde Prato, sostiene que «no todo el mundo es capaz de ver el trasfondo de su música». Para su último disco, 'Bizitza eztia', se ha apostado por prendas y complementos sofisticados y elegantes con referencias a la Dolce Vita italiana y a Roma, tanto en esculturas como en trajes, respetando el estilo romántico y femenino, aunque más aproximado a la androginia. La razón de la decisión, la grabación del álbum con el productor italiano de electrónica Donato Dozzy.

Otro tolosarra, Antton Telleria, no utiliza el micrófono para cantar, pero se sube al escenario con el mismo desparpajo. Con el cómico, para sus nuevos monólogos de 'Ninini', se buscó «salir del estereotipo de humorista, con el cartel con el telón de fondo, el taburete y el foco, y llevarlo a algo más urbano, cercano y actual». La ropa debía estar en una balanza «entre algo divertido y sutil o sobrio, que no llame demasiado la atención para eclipsar su mensaje».

Como en la vida, a veces la clave es estar en el momento justo y en el sitio adecuado. Estas oportunidades laborales llegaron solas, a través de los contactos logrados durante estos años y «dando el máximo que puedas en tu trabajo. Eso se nota y el resto del equipo lo aprecia; así, la próxima vez cuentan contigo», comenta. No hay más secreto que el trabajo duro y los resultados positivos.

Profesión en auge en Euskadi

El ascenso y la demanda de la profesión de estilista en Euskadi, ya sea en el panorama musical o incluso con el auge de los rodajes de producciones audiovisuales –en el que también ha puesto su grano de arena en la serie 'Vestidas de azul' y la película 'No puedo vivir sin ti'–, llevan a Myriam Lizarralde valorar que el sector está «en un buen momento y que surjan nuevas figuras estilistas, de experimentar con diferentes artistas, diseñadores y demás personas del gremio», y se alegra de que cada vez sean más los que, igual que ella, optan por salir de Madrid o Barcelona para regresar a su tierra y pelear por el gremio. «Hay intenciones de llegar al nivel de la capital o la ciudad condal, pero falta mucha gente todavía», expresa. Con todo, queda esperanza de crecimiento, pues cada vez son más los jóvenes interesados en la moda que contactan con ella para ser estilista.

No obstante, la realidad en la actualidad dista de ser ideal. Según Lizarralde, no está «naturalizado» contar con alguien de su perfil en el equipo de trabajo de los artistas vascos, y echa en falta más «unión» entre los diferentes agentes que conforman la moda en Euskadi, pues considera que hay «pocas vías de contacto o red para encontrar sinergias». Por esta razón, demanda una mayor presencia de showrooms de moda –espacios en los que se exponen colecciones de ropa de una marca o varias–, que juegan un papel similar al de «una asociación de comerciantes», figura organizativa que tampoco cuenta el sector, lo que daría «unión, apoyo mutuo y fuerza».

Dentro de esta profesión «cambiante y sacrificada», Myriam Lizarralde se maneja en la «incertidumbre» de todo autónomo con ganas de seguir peleando –el trabajo que le da «estabilidad y tranquilidad mental» es el proyecto Gogoko de Tolosa&Co–, porque ve que su esfuerzo se ve recompensado. «Tienes que buscarte la vida e invertir mucho tiempo porque el trabajo es autónomo. No es mi principal fuente de ingresos, pero poco a poco estoy avanzando y escalando. Miro atrás y hace tres años no esperaba hacer lo que hago ahora», indica . En estos momentos está inmersa en el vestuario del dúo musical Dupla, en un proyecto 'custom made' junto al diseñador zarauztarra Markel Velez (Darrk Studio). «En el futuro me veo similar a ahora, probando áreas nuevas y aprendiendo algo de cada cliente», asegura. Por lo pronto, el look de la música vasca tiene su origen en Tolosa.

Comenta Reporta un error