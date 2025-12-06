Inmaculada en Tolosa: tradición e historia local Celebración. La Capilla de Música de Santa María, dirigida por Luis Orduña, ofrecerá mañana las tradicionales obras de Gorriti y Mocoroa en Santa María

La festividad de la Inmaculada trasciende del mero ámbito religioso en Tolosa, y se adentra en otros territorios ligados también a la cultura, la música y la historia del municipio. La brillantez de las obras de Gorriti y Mocoroa que interpreta la Capilla de Santa María, y el hecho de ser una tradición arraigada en el pueblo, llevará, un año más, a muchos tolosarras, a reunirse mañana, día 8, en Santa María.

La Capilla de Música contará para esta celebración en torno a unos sesenta participantes: dirección, organista, orquesta de cuerda y viento, más el coro de la Capilla. La 'Misa en honor a San Juan Bautista' de Eduardo Mocoroa, conocida popularmente como 'Misa de la Inmaculada, compuesta para cuatro voces, coro popular, orquesta y órgano, será el eje de la celebración.

Concierto En la Misa de la Inmaculada, a cargo de la Capilla de Música de Santa María. Mañana lunes, día 8 de, 12.00 horas, parroquia Santa María.

Solistas Maite Crespillo, Iñigo, Vivanco, Javier Yarza, Iñigo Goya. Director Luis Orduña, organista, Myriam Ulanga y trompetista, Amado Ortiz.

Obra principal La Misa en honor a San Juan Bautista, de Eduardo Mocoroa.

Cuenta Joxe Mari Villanueva, miembro de la Capilla de Santa María y divulgador de su trayectoria e importancia, que la magnificencia y solemnidad de la misa de Mocoroa radican en que su autor, adelantándose al Concilio, intuyó que la liturgia debía de permitir la participación del pueblo en la misma, «para lo cual intercaló distintos momentos a lo largo de la Misa para que éste interviniese». Y lo hace a través de sencillas e íntimas melodías gregorianas «que en su tiempo eran aprendidas por todos los niños de Tolosa». Este hecho es el que ha favorecido el arraigo de esta celebración en Tolosa. En 1930, la Capilla interpretó esta misa ante Alfonso XIII con motivo de la inauguración del Seminario de Vitoria. Muchos tolosarras recuerdan la aún no demasiada lejana imagen de las alumnas de los colegios, desfilando con sus mejores galas por las calles de la villa en dirección a la parroquia de Santa María para participar en la Misa.

La 'Misa en Honor de San Juan Bautista' fue compuesta inicialmente para ser interpretada en la festividad de San Juan. Sin embargo, la dificultad que suponía ensayar con coros de tiples en periodo vacacional, hizo que esta misa se trasladase al día de la Inmaculada.

En la Misa de mañana también sonará el 'Ave Maria', de Schubert, que será interpretado por Amado Ortiz a la trompeta con el acompañamiento de Miryam Ulanga al órgano. El popular tolosarra Amado, gran trompetista en la Banda de Música y en muchas formación musicales, quiere hacer una homenaje de reconocimiento al trabajo que desarrolla la Capilla de Santa María.

Otrs piezas importantes de la jornada serán dos composiciones de Felipe Gorriti: el 'Magnificat', y la 'Salve'. Villanueva opina que, en relación a la primera, estamos ante una pieza musicalmente «brillante, exultante, expresión de la alegría y gratitud que manifiesta el texto evangélico».

En cuanto a la Salve, fue escrita en 1876 para tres voces, orquesta de cuerda y viento y órgano. Constituye el gran colofón musical a la celebración litúrgica, ya que se interpreta al final de la misma. Compuesta para órgano, orquesta de viento y cuerda, coro y solistas, intercala el gregoriano y el canto a capella con vibrantes intervenciones de solistas y orquesta que parecen trasladarnos a las óperas italianas. «Es una obra llena de alegría y piedad intimista de agradecimiento a Dios de profundo sentido religioso», asegura Villanueva, quien quiere poner en valor la importancia cultural y religiosa de la celebración de mañana. «Es un acto único, singular, exclusivo de Tolosa, que merece la pena disfrutar y vivir cada año».