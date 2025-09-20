La elegancia de una boina solidaria

Kevin Iglesias Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:29 Comenta Compartir

Ni Xabi Alonso, ni la alubia, ni su gastronomía. Nada ha hecho más por colocar a Tolosa en el mapa que la estampa que guarda una txapela de Boinas Elósegui. El escudo del pueblo –y de Euskal Herria– ha viajado por el globo desde 1858, hace ya 167 años. El complemento perfecto para la sofisticación y la moda que ha perdido parte de su tradición sobre los cabellos masculinos y femeninos, pero que es todo un artículo enseña del buen gusto.

Si una boina puede mandar un mensaje a los cuatro vientos, también puede ser transmisor de solidaridad. Este ha sido el complemento elegido por la asociación Barrio San Martín para, en su ya habitual 'Paseo con sombrero', añadir una cita itinerante que desde la semana pasada se encuentra en el Topic, en el ambigú y de forma gratuita, y que podrá visitarse hasta el 6 de octubre en su horario habitual. Es una muestra que recopila diecinueve txapelas –más una casaca de Martín Berasategui y una ilustración de Mikel Casal– personalizadas y modificadas por artistas de diversas disciplinas y personalidades guipuzcoanas.

En total, veinte propuestas con las que expresar mensajes de esperanza, resiliencia, inspiración, mensajes confidentes, de superación, de protección o en las que dejarse llevar por la expresión y la creatividad. ¿Dirigidos a quiénes? A las personas que padecen o padecieron el cáncer, para darles el empujón necesario para superarlo o sobrellevarlo. Además, el 11 de noviembre, Día de San Martín, la asociación del barrio donostiarra realizará una subasta solidaria y la recaudación se destinará a la Asociación Contra el Cáncer. La información sobre este evento no se ha dado a conocer, se ofrecerá en próximas fechas.

Las piezas expuestas se subastarán el día de San Martín, 11 de noviembre, a favor de la Asociación Contra el Cáncer

Estilos diferentes

Los hay más sencillos en expresión, como el del club txuri-urdin, o voluminosos, como el de Zapardiez. Hechos con materiales de hierro, como la boina de Aristegui, coloridos, como las hermanas fundadoras de Anhelo, un costoso complemento, como 'Bäba' de Lizeaga, o el perfecto, como los de Chamorro, Egurbide, Hernaiz o Estanga. O puede tratarse de la confección más simbólica, a mencionar a Casteres, o yendo más allá, a la conversión de un medio expresivo como un elemento «moldeable y de experimentación» en manos de Krolem y boca de Martin. Todos ellos expuestos en la primera planta del centro de la marioneta.

La tradición en la moda y cultura guipuzcoana y vasca que más define al territorio convertida en un símbolo solidario a través de la creatividad, un emblema de resistencia y apoyo al colectivo que padece esta enfermedad. Cada txapela customizada es una muestra de creatividad sobre lo que el cáncer evoca, desde el juego de significados en 'txapeldun' (persona que porta una boina o campeón o vencedor) a testimonios esperanzadores. Sea como sea, con un mismo fin, el de poder ayudar a que la contribución del 11 de noviembre a través de la puja de cada complemento pueda financiar proyectos de investigación impulsados desde la Asociación Contra el Cáncer.

Un sentido homenaje a la empresa tolosarra Boinas Elósegui y de concienciación a favor de esta enfermedad, que tras su parada en el Topic se desconoce cuál será su destino hasta el día de la puja. Además, desde la asociación Barrio San Martín abren a los interesados vías de contacto para conocer más información sobre cada txapela expuesta y comenzar a explorar el terreno de la subasta, por lo que quien se encapriche con cualquier obra de arte puede empezar a mostrar su interés.

Girovago e Rondella

Cabe recordar además que hasta las 19.30 horas de hoy domingo podrá verse la exposición temporal enfocada en la compañía italiana Girovago e Rondella, un repaso por la trayectoria de más de tres décadas que han dejado los maestros de la marioneta Marco Grignani y Federica Lacomba. La muestra ha acercado durante seis meses en la casa del títere la inventiva y libertad creativa de la familia de artistas.