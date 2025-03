Carnaval: a vivir que son tres días

Juanma Goñi Sagarzazu Tolosa Sábado, 1 de marzo 2025, 20:15 | Actualizado 20:29h. Comenta Compartir

La Diana simbolizará este domingo, un año más, el arranque de los tres días más coloristas del carnaval tolosarra. A partir de ahí, estallará este 'caos controlado' que es nuestra fiesta, si me permiten un nuevo oxímoron. Veinticinco txarangas, diecisiete carrozas, cincuenta y cinco comparsas y cinco grupos de tiempo libre tomarán las calles a partir de la mañana. En realidad, son las comparsas inscritas al concurso municipal, si bien muchas otras no se apuntan y actúan por libre, como es el caso de los grupos familiares, por lo que resulta difícil cuantificar el número exacto de grupos y comparsas que participan en los inauteriak.

La mañana del Sábado Regular ha ido reforzando su contenido, engrosando la programación y deparando momentos muy bonitos: kalejira de dantzaris de Udaberri, comparsa de gigantes y cabezudos, el tren txu-txu de Aiz Orratz-Veleta, el pasacalles de la Banda de la Musika Eskola, la salida de la txaranga del Kabi Alai...

La tarde estuvo protagonizada por las dos tamborradas. En la infantil se integraron alrededor de quinientos niños y niñas. Formaban parte de la comitiva las compañías de los colegios Samaniego (falda o pantalón azul, camisa blanca, pañuelos de colores); Hirukide (casaca de cuero marrón, camisa a cuadros) y Laskorain (sombreros de paja, chilabas de colores), más las abanderadas y cosacas. Cerraba la comitiva el tren txu-txu de la sociedad. En la plaza del Triángulo se llevó a cabo la tradicional parada. El año pasado lució mucho mejor en la plaza Euskal Herria, por lo que es presumible corregir que si sigue habiendo una rotación en los escenario de las txosnas, algún otro año podría volver a situarse frente al Topic.

La tamborrada infantil cumplía 63 años. Ha evolucionado mucho a lo largo de su historia, hasta consolidarse plenamente en el Sábado Regular, y al tener como referentes a los centros escolares. Antes no era así, y tuvo momentos de delicado futuro cuando pasaba un tanto desapercibida el Lunes de Carnaval y no se apuntaban tantos niños... Aquella incipiente y tímida tamborrada infantil que salió por primera vez en 1962 con 50 tambores, cosacos y cocineros, se ha convertido, a día de hoy, en uno de los actos referentes para los niños y niñas en carnaval. Los socios organizadores destacaban ayer el esfuerzo que supone sacar este acto adelante. «Detrás de la tamborrada y fiesta infantil hay todo un trabajo entre bastidores, que no se ve y que engloba a cerca de 40 socios, que realizan todos los años un gran esfuerzo para que luego la gente y, en especial, los niños disfruten».

La tamborrada del Sábado Regular cumplía su 70 aniversario y animó la última hora de la tarde sabatina. Con dos grupos de tamborreros y tamborreras, más la indispensable aportación de la compañía de Berazubi, las cosacas con su baile y el siempre gran hacer de la Banda de Música, volvió a sonar con fuerza y se hizo sentir especialmente en la parada de Plaza Zaharra.

Isabelita gunea volverá a abrirse este domingo. Es un espacio que cuenta con una oferta dirigida a niños, niñas y adolescentes. Su carpa se ubica en la Alhóndiga, y en ella se llevan a cabo varias actividades, mientras que en los momentos en los que no hay nada programado puede ser utilizado tanto por txarangas, como por grupos carnavaleros. Hoy se colocará un puesto 'brilli-brilli' para complementar disfraces y photocall (11.00-14.00). Ya por la tarde, habrá kalejira con la electrocharanga Rockalean, desde la plaza de toros a esta plaza.

Aunque hará frío, parece que no lloverá y ya sabemos que el tiempo es muy determinante para una fiesta que luce en todo su esplendor cuando puede desplegarse por la calle. Porque el carnaval es un verdadero teatro de los sueños.

