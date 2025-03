344 días para volver a vestir la chilaba

Kevin Iglesias Tolosa Martes, 4 de marzo 2025, 20:52 | Actualizado 21:23h. Comenta Compartir

Puede que los seis días de Inauteriak sepan a poco, pero no cabe duda de que Tolosa los ha exprimido hasta el último momento. El paseo San Francisco y las plazas aledañas tal vez no tuvieran el lustre que en el Asteartita del año pasado, pero los vecinos no faltaron a su cita con la parodia y el humor, presentando otra imagen pasado el mediodía.

El acto central de la primera mitad del adiós al Carnaval fue para el Alarde de Txarangas, que esta vez se realizó en la plaza Nueva. Txapel Haundi fue la primera en llegar, seguida de Sukalde y pocos segundos después Arco Iris. San Esteban pisó la plaza pasadas las doce. Todo perdonado cuando las cuatro txarangas interpretaron 'Polka', 'Troika', 'Ron caliente' y 'Galtzaundi'. Tomó un cariz más personal cuando Alberto Usón sacó la batuta y dirigió la popular 'Baila negra'. El público se puso a cantar, algunos miembros del Arco Iris formaron una conga y Usón celebró sus 25 años como director de la txaranga multicolor. La música carnavalera tuvo acompañamiento sorpresa: la de los operarios del Zumeta, que pusieron en marcha entre canción y canción la megafonía para la Navidad del próximo año.

Tras el magnífico concierto, la villa había recuperado buena parte del lustre que le caracteriza con un mayor número de parodias y grupos carnavaleros. Azúcar Moreno repetía su actuación de Eurovisión mientras que en el otro lado de la acera el Mardi Gras de Nueva Orleans resultaba más cercano con una banda de metales. Entre el Beotibar y el Archivo se vivía una competición de toca, y a escasos metros, Xabier Garikano, ejemplo del carnaval tolosarra y retirado comparsero, descansaba vestido de Abeja Maya. Y en la plaza López Mendizábal, Goxobi de Ibarra instalaba una piñata para el divertimento de los niños y niñas.

Se homenajeó a Alberto Usón en el Alarde por sus 25 años como director de la txaranga Arco Iris; dirigió 'Baila negra'

Las carrozas y plataformas que ya desfilaron por Zaldunita no fueron tan numerosas como se esperaban –algunas no salieron al ser multadas por no respetar el pasacalles de las txarangas–, lo que unido a las pilas bajas de algunos jóvenes, dejaba buena parte del paseo San Francisco con espacios huecos. Así, fue una jornada para volver a ver algunas parodias que ya aparecieron el domingo.

Después del último espectáculo de la plaza de toros y la bajada de txarangas, apenas restaba de Carnaval. Agur a la alegría y el color que ha inundado Tolosa estos seis días. Volverá en 344 días, cuando haya que vestir la chilaba por Jueves Gordo, el 12 de febrero de 2026.

