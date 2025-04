«Quería comunidad y hallé mi casa»

Josu Zabala Barandiaran Domingo, 27 de abril 2025, 01:00 Comenta Compartir

Soy un biólogo turco que llegó aquí en busca de civilización y gente que me quiera y valore, una comunidad, y encontré un hogar, mi casa». Así se presenta Kaan Gundogdu, doctor en Biología Molecular y Biomedicina, que desde 2014 reside en Goierri. Trabaja como investigador en el Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología de la UPV/EHU, y aunque eso le lleve a diario hasta el campus Leioa, no se plantea una vida lejos de Mutiloa.

«Soy consciente de que todos los días tengo que conducir una hora hasta la facultad, pero merece la pena hacerlo para poder disfrutar de la tranquilidad, la estabilidad y el cariño que me aportan Mutiloa y sus vecinos», asegura Kaan. Junto a su grupo, investiga enfermedades autoinmunes como la diabetes o la celiaquía y, a la pregunta de por qué no vivir en Bilbao, responde rotundamente: «Vine aquí huyendo del bullicio y el hormigón. En Turquía tenía un puesto fijo como funcionario, pero decidí buscar un cambio. Cursé un máster y realicé mi doctorado en la UPV, y las primeras semanas me alojé en Bilbao. Pero se me asemejaba a mi ciudad natal, Ankara, en muchas cosas, por lo que supe rápido que no había venido a buscar eso», reconoce Gundogdu entre risas.

Mutiloa le aporta calma y felicidad, afirma rotundo. «Despertar escuchando a los pájaros y los cencerros de los animales no tiene precio. Aquí me despierto tranquilo, relajado... El pueblo y los vecinos me aportan confianza y cariño, y es de agradecer. Si un día se te olvida la puerta de casa abierta, no pasa nada, todos nos conocemos».

A su total integración ha contribuido que Kaan acudiera enseguida a aprender euskera a la Escuela para Adultos de Beasain. «Teniendo claro que iba a vivir aquí, no dudé en aprender el idioma, y poco a poco lo voy perfeccionando con los vecinos y amigos», recalca.

MUTILOA Comarca: Goierri Habitantes: 240 Euskaldunes (2021): 85,23% Densidad población: 27,84 hab/km2 Tasa de paro (2023): 2,3 % Renta personal (2022): 28.430 € Altitud: 618 m. Superficie: 862 Ha

Antes de recalar en Mutiloa, Gundogdu vivió en Lazkao donde fue miembro activo del coro local, una etapa que recuerda con mucho cariño. «Guardo muy buenos recuerdos de esta época, les estaré eternamente agradecido», subraya. Su afición por la música le viene desde niño. Desde una edad temprana, comenzó a cantar en el coro polifónico de Ankara como barítono. «Siempre me he sentido atraído por la música, y por suerte, aquí puedo continuar con mi afición», explica. Ahora, lo hace en el coro del Buen Pastor 'Mariaren Bihotza' de Donostia.

Desde su llegada a Mutiloa participa activamente en la celebración de las fiestas locales, echando una mano al grupo que coordina la celebración. «Desde que vine, he querido conocer a los vecinos y ser parte del pueblo. En fiestas, todos colaboramos para disfrutar de unos días de celebración, y yo tengo una designación clara: ¡Soy el encargado de servir la sidra, y creo que no se me da mal!», comenta entre risas, mientras se acerca a la terraza del Ostatu a disfrutar «de unos potes» con los vecinos.

Así es mi pueblo - ¿Cómo describiría Mutiloa? – Lo describiría como un pueblo muy bonito, pequeño, tranquilo y con una relación muy cercana entre sus vecinos. - ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en él? – Lo que más me gusta de Mutiloa es la cercanía y confianza que tenemos entre todos y la naturaleza que rodea al pueblo. - ¿Y lo que menos le gusta? – A veces se echa de menos que esté mas cerca de otros pueblos o ciudades. - ¿Tiene algún txoko favorito? – Sin ninguna duda, mi txoko favorito es la sociedad del pueblo, allí nos reunimos.

