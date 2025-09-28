Amaia Núñez Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:42 Comenta Compartir

Danok Danena es todo un referente en halterofilia y Batis Cortajarena es el culpable de ello en gran parte. Entró en este deporte casi por casualidad y ha llevado a sus discípulos a lo más alto con el club de su pueblo. «A los 5 años tuve que irme a San Sebastián, aunque volvía a casa de mis padres, soñaba con venir». Volvió con 37 años y está feliz en este municipio 'dos en uno', con su parte rural arriba y su lado urbano abajo. Al poco logró la plaza de jardinero y enterrador, su trabajo hasta su jubilación.

Cortajarena comenzó en el deporte de pequeño, algo que le viene de familia. Su abuelo, Antonio Cortajarena, fue campeón de las Siete Provincias de levantamiento en 1896. «Se llamaban pultsularis, levantaban bloques de plomo o una barra, 'ardatza'», explica. Le siguió su tío Juanito, «también fue muy famoso».

Por eso, después de escuchar las historias que su padre le contaba «tenía en mente lo de las pesas». Con 11-12 años comenzó en atletismo y con 13 en rugby, donde llegó a formar parte de la selección española. «En verano para fortalecerme hacía pesas. Empecé con 19 años o así, cuando en atletismo no veía mejora. Me iba muy bien. Con 35 años hice mis mejores marcas».

ZIZURKIL Comarca: Tolosaldea Habitantes: 2.895 Euskaldunes (2021): 68,11 % Densidad población: 184,98 hab/km2 Tasa de paro (2023): 6,0 % Renta personal (2022): 25.715 € Altitud: 115 m. Superficie: 1.565 Ha

Aun así, él ha destacado como entrenador. Llegó a ser seleccionador nacional y director técnico de la selección de Euskadi. «Llegué a cotas que nunca pensé. He estado en mundiales, europeos, estuve en la Olimpiada de Sidney con un levantador mío… Todo lo que se puede soñar, lo he conseguido».

Todo gracias a otra casualidad: «en el 90, para fiestas, mi hijo y su cuadrilla me pidieron si les podía enseñar para una exhibición». Cada uno tenía que levantar su propio peso y, pese a lo difícil de la hazaña y la poca fe que tenía Batis, lo lograron. Los chavales quisieron seguir «y ya me calentaron». Primero entrenaban en el frontón Intxaurpe, aún descubierto. Al bajar a las escuelas se apuntaron más y así han llegado hasta hoy. «En mi época habría 400-500 levantadores, ahora a duras penas en Gipuzkoa habrá ciento y pico» entre los tres clubes: Danok Danena, Zarautz e Irun.

Su única pena es no haber logrado un local apropiado. Desde hace algunos años están en una sala del polideportivo Olaederra, y agradece al Ayuntamiento de Amasa-Villabona la colaboración mostrada siempre. Y es que con las duras condiciones que tenían para el 91 ya tenían un campeón de España y en el 92 en la residencia Blume. «Había nivel. Yo mismo estaba extrañado de la calidad que tenían, eran buenos», subraya, apenado de que institucionalmente «no le dan importancia».

Ahora ha dejado el club en manos de tres de 'sus niños', uno de ellos su hijo Ekaitz. «A veces todavía les tengo que echar una mano, no sé cómo lo hacía yo solo». Su sueño sería crear una escuela a nivel de Aiztondo. Por eso, desea que sus discípulos tengan suerte de conectar con las nuevas generaciones y el Danok Danena siga dando alegrías muchos años más.

Así es mi pueblo - – ¿Como describiría Zizurkil? –Tiene dos cosas diferentes: lo de arriba es la tranquilidad, los espacios abiertos para poder pasear… y abajo tiene la marcha. Es un pueblo muy completo para disfrutar. - – ¿Que es lo mejor de vivir aquí? –Que tiene una gran variedad de deporte y cultura. - – ¿Y lo peor? – Como a mí me gusta tanto, no sé lo peor. - – ¿Tiene algún lugar favorito? –Mi txoko favorito es el cementerio. He estado trabajando 26 años como jardinero y enterrador. Tengo a mis padres también allí, y cuando he estado trabajando me ha gustado mucho cuidar.

