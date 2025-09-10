La Euskal Jaia vuelve a brillar en su gran dia

Amaia Núñez Ordizia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:12 | Actualizado 20:22h. Comenta Compartir

El verano finaliza y el curso comienza a partir de las Euskal Jaiak, que esta semana demuestran una vez más que son una de las fiestas más queridas por los ordiziarras. Aunque el centro y las miradas estuvieron en el frontón Beti Alai, desde primera hora miles de visitantes se acercaron a Ordizia a disfrutar de la jornada que convierte las calles del municipio en un mercado para todos los gustos.

Los visitantes recorrieron todas las zonas, desde la plaza Garagartza, hasta la Barandiaran, pasando por la Plaza Mayor y la plaza Nikolas Lekuola y Gudarien etorbidea, con numerosos puestos de productores y artesanos, entre los que no faltaron los pasteles y dulces, bolsos y complementos, setas, zapatos, talos... Bajo la estatua de Andres de Urdaneta se ubicó un año más el photocall de Amets Bide dantza taldea, donde se inmortalizaron cientos de vecinos que lucieron sus trajes de baserritarras. Además, Sare y Etxerat de Ordizia sortearon una mariscada y el número premiado fue el 7439, y el número suplente el 9619.

Los pastores, ganaderos y agricultores son los protagonistas del día, en el que se puede ver lo mejor de cada uno de los sectores. El Concurso de Quesos elaborado por pastores con leche cruda de oveja latxa o carranzana abrió la jornada. Como es habitual, los quesos participantes llegaron al frontón Beti-Alai en desfile desde el Centro de Interpretación D'Elikatuz, amenizado por los trikitilaris y dultzaineros, con los miembros d la Cofradía del Queso Idiazabal y los pastores. Mientras el jurado compuesto por técnicos de la Denominación de Origen Idiazabal, cocineros, periodistas e invitados comenzaba la cata se abrían los puestos y los concursos en el resto de la villa.

Los agricultores que semanalmente acuden a vender sus productos a la Plaza Mayor, lucían sus puestos engalanados para la ocasión, repletos de la mejor variedad de frutas, verduras, quesos, etc. Entre todos ellos, recibieron la mención especial Anttoni Murgiondo de Bekoetxe baserria de Gabiria, Patxi Arizmendi de Iturrioz baserria de Arama, Patxi Izagirre de Montes Etxea de Ibarra, y Sustrai Askeak de Bidania.

La plaza Barandiaran acogió un año más los puestos de frutas y verduras y la exhibición y concursos de gallinas de raza vasca. Durante toda la mañana hubo mucho movimiento, con cientos de clientes que se acercaron a por hortalizas, frutas y flores.

En frutas, por tercer año consecutivo, el primer premio se lo llevó el caserío Zabaloenea de Hernani, que presentó una amplia oferta con más de una decena de variedades de manzana, como es habitual. El podio en este caso fue guipuzcoano, con Oñativi Txiki segundo y Mugarrieta tercero.

En verduras el ganador fue Harri Herri Nekazaritza, de Uharte Arakil, en su estreno en el concurso-exposición. El segundo premio fue para Iparragirreko Ortue de Ispaster y el tercero para Iparragirre, de Iurreta-Andoain.

En la misma plaza, la exposición y concurso de gallinas atrajo a curiosos, especialmente a los más pequeños que aprovecharon para ver de cerca las aves. En este caso, el jurado premio a los mejores ejemplares presentados para cada una de las variedades de raza vasca reconocidas: ('zilarra', 'marraduna', 'gorria', 'lepasoila' y 'beltza'), además de para los dos mejores lotes presentados. Además, en la plaza Garagartza se celebró la exposición y concurso de ganado de raza pirenaica. Los premios se repartieron en cinco categorías diferentes, dependiendo de la edad del animal.

Comenta Reporta un error