«Movember se centra en la concienciación y la recaudación»

El Ayuntamiento de Lazkao acogió este miércoles la presentación oficial de la campaña Movember 2025, con representantes del grupo Moherri y del propio consistorio. El acto sirvió para dar a conocer las actividades previstas para este año y para recordar la historia de un movimiento que, desde 2003, ha tenido un impacto global en la salud masculina.

La presentación comenzó con la intervención del Kike Biguri, quien saludó a los asistentes y explicó los orígenes del movimiento. «Ya estamos a las vísperas de noviembre, y eso significa que ha llegado la campaña de Movember. Después de tantos años y tras ver tantos bigotes, todos sabemos lo que es este movimiento, pero por si hay algún despistado, os lo cuento un poquito», bromeó. La iniciativa nació en Melbourne, Australia, cuando un grupo de amigos decidió apoyar a un conocido diagnosticado con cáncer de próstata dejando crecer sus bigotes. Así surgió la combinación de las palabras moustache (bigote) y November (noviembre). Al año siguiente, se fundó la Fundación Movember, destinada a recaudar fondos y generar conciencia sobre la salud de los hombres, centrándose en el cáncer de próstata, el cáncer de testículos y la salud mental.

Desde entonces, Movember se ha expandido por todo el mundo. En Goierri, los primeros bigotes Movember se empezaron a ver en 2008 entre jugadores neozelandeses que visitaron Ordizia con el equipo Ampo. Con los años, la iniciativa local, conocida como 'Goierri MoHerri', ha ido ganando fuerza y actualmente cuenta con la participación de personas de diversos municipios, como Urretxu, Legazpi, Oñati o Tolosa. Según los organizadores, la Fundación Movember ha recaudado más de 950 millones de euros desde su creación, destinando estos fondos a más de 1.250 programas de investigación en todo el mundo.

En la presentación, Felitxo Huici detalló las actividades programadas para este año. Movember 2025 se centrará en dos objetivos principales: la prevención de la salud masculina y la recaudación de fondos para la investigación. En lo que respecta a prevención, se han organizado charlas en distintos municipios. En Beasain, la uróloga Liliana Villamizar, de Asuncion Klinika de Tolosa, impartirá una conferencia sobre la prevención del cáncer de próstata. De manera similar, en Ordizia, la doctora Josune Zubizarreta, del servicio de Urología del Hospital Universitario de Donostia, ofrecerá otra ponencia sobre esta misma temática. Además, el psiquiatra y profesor de la EHU-UPV Jon García Ormaza conducirá en Ordizia una charla titulada 'Objetivo Movember: prevención del suicidio', abordando un problema que afecta mayoritariamente a los hombres.

La recaudación de fondos también será un pilar fundamental de la campaña. Como en ediciones anteriores, se colocarán huchas en comercios de Lazkao, Ordizia y Beasain, y se pondrá a la venta merchandising de Movember durante las ferias locales y en el concurso de morcilla de Beasain. Entre las actividades destacadas, se encuentra una sesión de Comedy en Lazkao, con actuaciones de Iñigo Salinero, Julen Axpe y Kike Biguri, cuya recaudación se destinará a proyectos de investigación contra el cáncer. Asimismo, el evento deportivo Mójate, que se celebrará en las piscinas de Lazkao, combinará deporte y solidaridad, sumando fondos para la lucha contra la enfermedad.

El compromiso con Movember se extiende también a clubes deportivos y asociaciones de montañeros del Goierri, que prestarán su imagen y apoyarán la campaña en redes sociales. Los organizadores animan a todos los hombres de la comarca a sumarse dejando crecer su bigote durante noviembre, y a la ciudadanía en general a colaborar participando en las distintas actividades.

Agradecieron también la colaboración de numerosas personas y entidades que hacen posible la celebración de la campaña año tras año.

