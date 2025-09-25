Energía solar para un bidegorri «más seguro»

Josu Zabala Barandiaran Legorreta Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

El departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha completado la instalación de 54 farolas solares en el bidegorri que conecta Ikaztegieta y Legorreta. La actuación, que ha supuesto una inversión de 133.428 euros, mejora la seguridad de un tramo de 1,5 kilómetros muy transitado tanto por vecinos y vecinas como por trabajadores de los polígonos industriales de la zona. Con esta intervención, Gipuzkoa avanza hacia un modelo de movilidad activa, más sostenible y adaptado a las necesidades ciudadanas.

Las luminarias, de tecnología LED, funcionan de manera autónoma gracias a la energía fotovoltaica, evitando la conexión eléctrica y reduciendo el impacto ambiental de la obra. Además, emiten una luz cálida (3.000k) que disminuye la contaminación lumínica y respeta la biodiversidad.

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, subrayó durante la inauguración que «la instalación de farolas solares en el bidegorri que une Ikaztegieta y Legorreta nos ayuda a avanzar en el compromiso de Gipuzkoa con la transición energética, apostando por energías renovables que reducen emisiones y mejoran la seguridad». Añadió que el proyecto «atiende una demanda ciudadana e incorpora la perspectiva de género, porque iluminar los recorridos también significa garantizar espacios más seguros para las mujeres».

El proyecto responde a una demanda vecinal y refuerza la red comarcal de bidegorris con las nuevas luminarias

Asensio destacó, además, que «Sostenibilidad trabaja para que la lucha contra el cambio climático se traduzca en mejoras concretas en la vida de las personas. Este tipo de proyectos son una muestra de cómo construir entornos más justos, inclusivos y respetuosos con el medio ambiente».

Respuesta a la ciudadanía

La alcaldesa de Ikaztegieta, Alba Garmendia, celebró la inauguración. «La iluminación del bidegorri responde a una demanda que la ciudadanía venía planteando desde hace tiempo. Nos la trasladaron tanto el grupo de mujeres corredoras como los trabajadores y trabajadoras de los polígonos industriales. Hoy podemos decir que cuentan con un recorrido más seguro, tanto para los desplazamientos laborales como para el ocio».

Garmendia recordó que este tramo era considerado un punto negro y que la colaboración entre los Ayuntamientos de Ikaztegieta y Legorreta y la Diputación ha permitido resolver una carencia histórica «Se trata de un bidegorri con muchos usuarios, y era una necesidad evidente. Ahora las vecinas que salen a correr, por ejemplo, lo podrán hacer con mayor tranquilidad».

Por su parte, el alcalde de Legorreta, Iñaki Agirre, puso el acento en el impacto positivo que tendrá la mejora. «En nuestro caso permitirá que las vecinas y vecinos que viven en el barrio de Ola, así como quienes trabajan en las empresas de la zona, puedan desplazarse de una manera más segura. También se verán beneficiadas las personas que vienen de fuera en transporte público para trabajar».

Agirre reclamó dar continuidad a este tipo de actuaciones «Agradecemos a la Diputación el impulso de esta obra, pero pedimos que el proyecto continúe iluminando el bidegorri que une Legorreta e Itsasondo. Creemos necesario incorporar estas mejoras para seguir promoviendo una movilidad sostenible».

Red de bidegorris 'conectados'

El nuevo tramo iluminado da continuidad a la obra ejecutada previamente en el recorrido entre Alegia–Ikaztegieta, conformando así una red de bidegorris cada vez más segura y accesible en la comarca, pensada para mantener y aumentar el uso de estos.

Además de mejorar la movilidad y la seguridad, la intervención refuerza la estrategia de descarbonización de Gipuzkoa, basada en energías renovables y en la reducción de emisiones. Como recordó Asensio, «con estas 54 farolas solares ampliamos las posibilidades de uso del bidegorri a más horas del día, lo que repercute directamente en la calidad de vida de sus usuarios».

La actuación llega en un momento clave, con la vista puesta en los próximos meses de invierno, cuando las horas de luz son más escasas y la iluminación se convierte en una condición imprescindible para mantener el uso cotidiano de estos recorridos entre pueblos.

