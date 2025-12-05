Impulso al diagnóstico sobre salud mental y soledad

Cooperación. Imagen de una de las sesiones realizadas con los vecinos de la localidad en el salón de plenos. udala

El Ayuntamiento y la cooperativa social Dar-Dar continúan dando pasos firmes en el proyecto puesto en marcha para abordar dos desafíos sociales de creciente relevancia: la soledad no deseada y la salud mental. Tras semanas de trabajo, reflexión colectiva y participación vecinal, el proceso ha entrado en una nueva fase con la celebración de dos exitosas jornadas abiertas que han permitido reforzar el diagnóstico comunitario que se está elaborando. Las sesiones, celebradas el 29 de octubre y el 4 de noviembre en el salón de plenos municipal, reunieron a 33 personas —25 mujeres y 8 hombres— en representación de 15 organizaciones y asociaciones del municipio.

El propósito de estas jornadas ha sido doble: compartir los avances realizados durante la etapa de sensibilización y recoger las aportaciones esenciales de la ciudadanía antes de lanzar una encuesta pública que será decisiva para la siguiente fase del proyecto. A lo largo del proceso desarrollado, un total de 539 beasaindarras han tomado parte en alguna de las actividades impulsadas desde el Ayuntamiento y Dar-Dar kooperatiba, un dato que, además de demostrar una elevada implicación, se acompaña de un nivel de satisfacción «muy alto», según destacan los responsables.

Un proyecto en tres fases

La iniciativa, concebida como un proceso de largo recorrido, se estructura en tres fases: sensibilización, investigación y diagnóstico, y finalmente, socialización y activación comunitaria. Tras varios meses dedicados a la primera fase, centrada en abrir el debate público y favorecer la escucha activa, el proyecto ha iniciado ya la etapa de investigación y diagnóstico. Esta parte del recorrido está dirigida por un equipo experto formado por Ainara Arnoso, del departamento de Psicología de EHU, y por el Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa a través de la especialista Maribel Pizarro.

El objetivo es ambicioso: comprender en profundidad cómo se manifiestan la soledad no deseada y las dificultades relacionadas con la salud mental en Beasain, qué factores las alimentan y cómo afectan a distintos colectivos, incluidos aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para ello, Dar-Dar kooperatiba está aplicando una metodología de gestión cultural participativa, centrada en escuchar voces diversas, activar redes de apoyo y garantizar que el diagnóstico final represente la realidad del conjunto de la comunidad.

Aportaciones ciudadanas

Uno de los momentos clave de las sesiones abiertas fue la revisión colectiva del borrador de la encuesta que se difundirá próximamente. Diseñada inicialmente por el equipo experto, la herramienta fue sometida a un análisis crítico por parte de quienes acudieron a las sesiones. El ejercicio resultó fundamental: muchas de las sugerencias vecinales fueron incorporadas de inmediato, mejorando la calidad, accesibilidad y utilidad del cuestionario.

Entre las principales contribuciones aceptadas se encuentran la reducción de la extensión para facilitar su cumplimentación y la reescritura de algunas preguntas con el fin de hacerlas más claras y comprensibles. También se aprobó una de las propuestas más repetidas: ofrecer la encuesta en varios idiomas. Además del euskera y el castellano, la ciudadanía podrá responderla en rumano, árabe, inglés y francés, lo que permitirá incluir a la población extranjera que no domina las lenguas oficiales, un aspecto considerado esencial para un diagnóstico realmente inclusivo.

Las personas asistentes también destacaron la conveniencia de ofrecer la encuesta tanto en formato digital como en papel, posibilitando que cualquier vecino o vecina pueda participar independientemente de su acceso a herramientas tecnológicas. Asimismo, se propuso la creación de puntos municipales donde recoger y depositar los cuestionarios —como la biblioteca, el Ayuntamiento o espacios de ocio— y la organización de sesiones guiadas para quienes necesiten ayuda para completarla. Según la organización, estas aportaciones «han mejorado notablemente la herramienta y han permitido adaptarla al conjunto de la comunidad».

Beasaindarras, protagonistas

Además del diagnóstico, las sesiones sirvieron para presentar una experiencia piloto que ya está generando interés: un taller de teatro inclusivo orientado a combatir la soledad no deseada y promover la salud emocional a través de la creatividad y la actividad comunitaria. Esta propuesta pretende tender puentes entre generaciones, facilitar encuentros significativos y ofrecer un espacio seguro para la expresión personal y colectiva. Personas mayores, jóvenes y quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad pueden encontrar en este taller una oportunidad para relacionarse y construir vínculos que reduzcan el aislamiento social.

En los próximos días se difundirá la encuesta que recogerá, de forma anónima y rigurosa, datos relacionados con la soledad, los vínculos sociales y la salud mental en Beasain. Será una herramienta esencial para construir un diagnóstico actualizado que sirva de base para diseñar políticas públicas, programas de intervención y servicios comunitarios adaptados a las necesidades reales de la población.

La difusión se realizará de manera amplia y accesible: existirá versión online y en papel; se dispondrá de ejemplares en distintos espacios municipales; se facilitarán sesiones de apoyo para quienes tengan dificultades; y se podrá completar en los seis idiomas aprobados durante las sesiones. Una vez finalizada esta fase, comenzará un proceso participativo en el que la ciudadanía tendrá un papel central. A partir de los datos obtenidos, se diseñarán colectivamente acciones, actividades y programas orientados a abordar la soledad y mejorar la salud mental desde una perspectiva comunitaria. Es decir, el diagnóstico no será un fin en sí mismo, sino un punto de partida para generar cambios concretos en el bienestar social del municipio.

