Idiazabal celebra su sabor y su historia

Josu Zabala Barandiaran Domingo, 12 de octubre 2025, 15:49 | Actualizado 15:58h. Comenta Compartir

Idiazabal ha vivido hoy una de sus citas más emblemáticas del año: el Baserritarren Eguna y la 42ª edición del Campeonato de Euskal Herria de Artzain Gazta–Idiazabal Baserrikoa, una jornada que ha reunido a cientos de visitantes en torno al queso, el pastoreo y las tradiciones rurales. Desde primera hora de la mañana, el centro del pueblo se ha llenado de vida con exposiciones de ganado, puestos de queso y artesanía, juegos infantiles y deporte rural, que han compartido protagonismo con el esperado concurso de quesos organizado por Artzai Gazta Elkartea, la Denominación de Origen Idiazabal, el Ayuntamiento de Idiazabal y la asociación ganadera San Blas, con la colaboración de varios patrocinadores.

El concurso oficial ha reunido a unos 40 productores procedentes de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, todos ellos clasificados en las fases provinciales. A las 10:30 ha comenzado la cata en el frontón Igarondo, donde el jurado —formado por cocineros, pastores, personalidades conocidas y catadores oficiales de la Denominación de Origen Idiazabal— ha valorado aroma, textura y sabor para elegir el mejor queso Artzain Gazta–Idiazabal Baserrikoa de 2025.

El primer premio ha recaído en Julen Arburua e Irati Usandizaga, de la quesería Infernuko Gasna, de Lekaroz, repitiendo triunfo tras el logrado el pasado año. «Nunca te esperas poder ganar este campeonato, el nivel aquí siempre es altísimo. Estamos muy contentos por recibir el premio por segundo año consecutivo, es muy especial para nosotros», han expresado los ganadores.

El segundo lugar ha sido para Beñat Egaña, de la quesería Goienetxe de Mutriku, mientras que el tercer premio ha correspondido a Eneko Goiburu, de la quesería Ondarre de Segura. El ganador del concurso popular de Mendiko Gazta, elegido por el jurado popular en la plaza, ha sido Iker Sukia, de la quesería Doniturrieta Azpikoa Bat, el más aclamado por el público.

El gusto popular, también a concurso

En la plaza, paralelamente, se ha celebrado el concurso popular de queso, que este año ha tenido como protagonista al Mendiko Gazta o queso de montaña, elaborado de forma tradicional por pastores con leche cruda de oveja latxa en las cabañas de Aralar, Urbia y Aloña. Este producto artesanal, símbolo de una práctica pastoril ancestral, ha sido el centro de una cata popular que ha permitido a los asistentes descubrir sus aromas intensos y su sabor auténtico.

Uno de los momentos más esperados del día ha sido el paseo del rebaño de ovejas por las calles del pueblo, que ha evocado el vínculo profundo entre Idiazabal y la cultura pastoril. Pastores y ganaderos han aprovechado la ocasión para reivindicar su papel en el desarrollo rural sostenible y para acercar su oficio a la ciudadanía.

Como gran novedad, la jornada ha acogido también el Encuentro de Alboka de Gipuzkoa, que ha celebrado en Idiazabal su cuarta edición. Durante todo el día, el sonido característico de este instrumento tradicional ha resonado por el casco urbano, recordando que el valle de Aizkorpe y sus alrededores han sido uno de los últimos refugios de la alboka. Los participantes han rendido homenaje a figuras históricas del instrumento en el Goierri, como los albokaris idiazabaldarras J. María Amundarain, José María Goiburua y Pablo Ormazabal, entre otros.

El ambiente en Idiazabal durante toda la jornada ha sido vibrante y familiar. Vecinos y visitantes han recorrido los puestos de artesanía y queso mientras admiraban el ganado expuesto —ovejas, vacas y caballos autóctonos—. Los más pequeños han disfrutado de los juegos y demostraciones de deporte rural, mientras que los mayores han conversado con pastores y artesanos, creando un ambiente de proximidad y disfrute que ha destacado por su autenticidad y calidez.

Con música, ganado, queso y tradición, Idiazabal ha vuelto a demostrar hoy que el mundo rural sigue vivo y con futuro, celebrando con orgullo su herencia y su modo de vida en una jornada que ha unido pasado, presente y comunidad.

Reporta un error