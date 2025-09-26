Idiazabal analiza las necesidades de vivienda de sus vecinos

Imagen de la reunión celebrada en el ayuntamiento para presentar los resultados del estudio de viviendas en el pueblo.

Ante la creciente demanda de vivienda en la localidad, el Ayuntamiento de Idiazabal y la consultora IKEI presentaron ayer los resultados de un estudio realizado en abril para conocer la opinión y necesidades de los vecinos en materia de vivienda. La presentación tuvo lugar en un encuentro abierto a la ciudadanía, al que asistieron numerosos vecinos interesados en los hallazgos del análisis. En total, 369 personas participaron directamente, ya sea por teléfono o a través de la encuesta online publicada en la web del Ayuntamiento.

El objetivo del estudio fue identificar y cuantificar las necesidades de quienes buscan su primera vivienda o un cambio a una vivienda nueva dentro del municipio. Según explicó el alcalde, Iñaki Alberdi, los resultados son claros y reflejan «un fuerte arraigo de los habitantes a Idiazabal». De hecho, nueve de cada diez participantes expresaron su intención de permanecer en la localidad.

El análisis también puso de manifiesto la preferencia mayoritaria por la propiedad frente al alquiler. El 36% de los encuestados desea adquirir una vivienda nueva en propiedad, otro 37% optaría por una vivienda usada en propiedad, mientras que solo un 8% se inclina por el alquiler. En cuanto al tamaño de la vivienda, la mayoría de quienes buscan cambiar de hogar prefieren espacios amplios: un 6% busca viviendas de hasta 60 metros cuadrados, un 13% entre 61 y 75 metros cuadrados, un 31% entre 75 y 90 metros cuadrados, y un 33% de 91 a 120 metros cuadrados.

Para Alberdi, estos datos reflejan la realidad del parque inmobiliario actual de Idiazabal «Contamos con una proporción significativa de viviendas de más de 80 metros cuadrados. Nuestro parque de viviendas es relativamente nuevo, y aunque existe movimiento en el mercado de segunda mano, la oferta empieza a agotarse» explicó durante la reunión.

El Ayuntamiento pretende utilizar esta información para planificar el desarrollo urbanístico de los suelos de la zona Zepai. Una vez elaborado el plan parcial provisional, se presentará públicamente y se abrirá un periodo de alegaciones para que los vecinos puedan aportar sus comentarios y observaciones al respecto, antes de su aprobación definitiva.

