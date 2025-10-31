El proyecto sobre soledad no deseada avanza con nuevas jornadas

Responsables de Dar-Dar, junto a rla representación del Ayuntamiento en la presentación del proyecto.

Josu Zabala Barandiaran Beasain Viernes, 31 de octubre 2025, 20:19

El Ayuntamiento, en colaboración con la cooperativa de iniciativa social Dar-Dar, impulsa una nueva fase del proyecto soledad no deseada y salud mental, centrada en el diagnóstico participativo de esta realidad en el municipio y su entorno.

Este proyecto, que echó a andar en 2024, se ha convertido en un referente por su enfoque comunitario, inclusivo y creativo. Desde el principio, la iniciativa ha tenido un doble objetivo: visibilizar el impacto de la soledad no deseada en la salud mental y fortalecer los lazos sociales que sustentan el bienestar colectivo.

El pasado miércoles 29 de octubre, el salón de plenos del Ayuntamiento acogió la primera jornada abierta de diagnóstico, con una participación destacada de vecinas, vecinos y agentes sociales y culturales de Beasain. Durante la sesión se presentaron los avances logrados en la fase de sensibilización, se explicó la metodología del diagnóstico y se compartieron experiencias y reflexiones sobre el papel de la comunidad en la lucha contra la soledad.

El ambiente fue cercano y participativo. Según destacan desde la organización, «la respuesta de la ciudadanía demuestra que Beasain es un municipio comprometido con la salud emocional y dispuesto a construir soluciones colectivas». Muchas personas aprovecharon el espacio para poner voz a sus experiencias y preocupaciones, reconociendo la importancia de hablar abiertamente sobre la soledad y la salud mental, temas que a menudo permanecen invisibles en el día a día.

La segunda jornada abierta se celebrará el próximo martes, 4 de noviembre, a las 18.00 horas, también en el salón de plenos del Ayuntamiento. Al igual que la primera, está dirigida tanto a la ciudadanía como a los agentes sociales y culturales del municipio.

Mirada en el futuro

Durante el encuentro, se explicará en detalle el proceso de diagnóstico comunitario que se desarrollará a lo largo de los próximos meses. Este diagnóstico servirá para analizar la realidad de Beasain y la comarca del Goierri en relación con la soledad no deseada y su impacto en la salud mental. La herramienta principal será una encuesta participativa, que permitirá recoger experiencias y propuestas de mejora.

Asimismo, se presentará la primera experiencia piloto del proyecto, orientada a fomentar el bienestar emocional desde la acción comunitaria. Este programa inicial servirá como ensayo de las medidas que más adelante se ampliarán a todo el municipio.

El diagnóstico cuenta con la participación de un equipo de expertas en psicología y acompañamiento social, entre las que destacan Ainara Arnoso, profesora del Departamento de Psicología de la UPV/EHU, y Maribel Pizarro, del Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa (GIT). Ambas especialistas aportan su amplia experiencia en investigación, intervención comunitaria y salud emocional.

Gracias a su colaboración, el proceso combinará una visión científica y técnica con una escucha activa de la comunidad, asegurando que las conclusiones reflejen las verdaderas necesidades y realidades de las personas que viven en Beasain.

Proyecto en crecimiento

Hasta la fecha, más de 500 personas han participado en las diferentes actividades desarrolladas durante la primera fase del proyecto, entre las que se incluyen representaciones teatrales, dinámicas participativas y procesos creativos. Estas experiencias, en las que el arte se ha utilizado como herramienta de sensibilización, han ayudado a romper estigmas y a abrir espacios de confianza donde hablar sobre emociones y relaciones sociales.

La valoración general ha sido muy positiva. Las personas participantes destacan la oportunidad de compartir vivencias, reflexionar en grupo y descubrir nuevas formas de conexión. En palabras de una vecina que asistió a las actividades, «no solo se trata de hablar de soledad, sino de sentir que no estás solo cuando lo haces».

La fase de diagnóstico, que se desarrollará a lo largo de 2025 y parte de 2026, será clave para diseñar el futuro programa de acción comunitaria. A partir de los resultados obtenidos, el Ayuntamiento y la cooperativa Dar-Dar impulsarán un conjunto de medidas concretas orientadas a fortalecer las redes sociales, prevenir el aislamiento y promover una salud mental colectiva más sólida y accesible.

