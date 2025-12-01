Nuevos sentidos de circulación en la villa

JOSU ZABALA Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Esta tarde, si el tiempo lo permite, la villa pondrá en marcha una de las reorganizaciones de tráfico más importantes de los últimos años. Varias calles del núcleo urbano cambiarán de sentido para mejorar la movilidad diaria, reducir riesgos y facilitar la salida hacia la N-I desde algunos de los puntos que más congestión acumulaban. La actuación también incluye mejoras destacadas en la rotonda de Zaldizurreta, donde se ha creado un nuevo espacio de paradas breves y se ha reubicado la parada del autobús.

Estas modificaciones llegan tras semanas de trabajos de pintado, colocación de señales y revisión de los cruces más delicados. El Ayuntamiento insiste en que el objetivo es claro: un tráfico más ordenado, seguro y fácil de entender para quienes se mueven por el casco urbano, tanto en coche como a pie o en transporte público.

Los cambios más relevantes afectan a las calles que sirven de conexión directa con la N-I. Hasta ahora, salir desde San Inazio o Esteban Lasa podía resultar lento, sobre todo en horas punta. La nueva ordenación busca que este movimiento sea más directo y que el tráfico fluya sin interrupciones innecesarias.

Además, se reducirá de manera notable el volumen de vehículos que circula por la calle Oriamendi. Esta calle asumía más tráfico del que podía soportar con comodidad, lo que generaba atascos y aumentaba los riesgos en el cruce con Mendeurren etorbidea. Con el nuevo plan, este punto negro desaparece, lo que se traduce en más seguridad para quienes utilizan el bidegorri y para las personas que se mueven por esa zona.

Gran cambio en Erauskin

Uno de los cambios más importantes se da en Erauskin kalea. A partir de hoy, se circulará en sentido ascendente desde Erauskin plaza hasta el número 4. Es justo lo contrario de lo que venía siendo habitual, así que se recomienda a los vecinos prestar atención durante los primeros días. En la intersección del número 4, los vehículos podrán girar hacia la iglesia y bajar por Martina Maiz kalea hasta Esteban Lasa. Esta conexión será clave para repartir mejor el flujo de tráfico dentro del barrio. Quienes necesiten subir a Beasainmendi también podrán hacerlo desde este punto, utilizando de nuevo en la calle Erauskin en sentido ascendente.

En la calle Andre Mari, los vehículos que asciendan deberán girar obligatoriamente a la derecha en dirección a Martina Maiz. A partir de ahí, el recorrido seguirá en descenso hasta llegar a Esteban Lasa. Este movimiento obligatorio evita cruces conflictivos y garantiza una bajada uniforme que mejora la visibilidad y la seguridad.

La calle Martina Maiz se convierte así en una pieza clave dentro del nuevo esquema, ya que servirá tanto para la bajada desde Andre Mari como para canalizar el tráfico que proviene de la calle Erauskin.

Otra vía que cambia es Igartetxe, que pasa a ser de sentido ascendente. Con este ajuste se ordena mejor el acceso a la zona, se evitan cruces innecesarios y se facilita el movimiento interno sin generar confusión.

Mendeurren, punto sensible

El cruce entre Mendeurren etorbidea y el bidegorri era uno de los lugares donde más incidentes se registraban. Para reducir riesgos, se ha decidido que el tráfico que llegue desde Oriamendi kalea ya no podrá dirigirse hacia Trenbide kalea de manera directa.

A partir de hoy, estos vehículos deberán continuar por Nafarroa etorbidea hasta la rotonda de Irizar. Desde allí podrán elegir su dirección con mayor seguridad. La excepción será para quienes tengan garaje en el portal Mendeurren etorbidea 2A, que sí mantendrán su acceso habitual desde Trenbide kalea.

El Ayuntamiento ha confirmado que durante los primeros días habrá agentes en los puntos más sensibles para ayudar a los conductores y evitar confusiones. La intención es que el cambio sea lo más natural posible y que nadie se encuentre con situaciones inesperadas.

Estreno de 'Kaixo eta agur'

Uno de los cambios más visibles llega a la rotonda de Zaldizurreta. Se ha habilitado el espacio 'Kaixo eta agur', pensado para paradas breves de un máximo de dos minutos. Con este espacio se evita que los coches se detengan de forma improvisada en zonas donde pueden entorpecer la circulación o generar peligro. Ahora recoger o dejar a alguien será más cómodo y seguro.

La parada del autobús que hasta ahora se encontraba en la calle Joan Iturralde se ha movido al interior de la rotonda. Este cambio reduce las molestias al tráfico y mejora la accesibilidad de las personas usuarias.

La nueva ubicación cuenta con más espacio y mejor visibilidad. El Ayuntamiento ha recordado que todos estos ajustes forman parte de la estrategia de movilidad sostenible de la villa.